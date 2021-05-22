Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu sezona podyumla başladı

Yarışa 10. cepten başlayan Toprak Razgatlıoğlu, çıkışla birlikte ritmini yükseltmeyi başardı. Bitime 16 tur kala 3. sıraya yükselen Toprak Razgatlıoğlu, kalan bölümde de ritmini korudu. Son tura kadar ikinciliği kovalayan milli sporcu, damalı bayrağı üçüncü sırada geçti.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İspanya'daki Aragon Pisti'nde gerçekleştirilen sezonun ilk yarışında Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, damalı bayrağı 3. sırada geçerek kariyerinin 25. podyumuna çıkmayı başardı.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, takımı PATA Yamaha ile Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2021 sezonunun İspanya 'daki açılış etabının ilk yarışında üçüncülük elde etti.

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