Toprak Razgatlıoğlu sezona zaferle başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Toprak Razgatlıoğlu sezona zaferle başladı - Son Dakika Spor

Toprak Razgatlıoğlu sezona zaferle başladı

6 saat önce

Türk motosikletinin en önemli temsilcilerinden biri olan Toprak Razgatlıoğlu, yeni takımı ile 2020 sezonun ilk yarış galibiyetine Avustralya'da ulaştı.

Toprak Razgatlıoğlu sezona zaferle başladı, System.String[]

Türk motosikletinin en önemli temsilcilerinden biri olan Toprak Razgatlıoğlu, yeni takımı ile 2020 sezonun ilk yarış galibiyetine Avustralya'da ulaştı. Phillip Island'da gerçekleştirilen yarış sonunda pilotlar sıralamasında da liderliğe oturan Red Bull sporcusu Razgatlıoğlu, "Ülkemizin yaşadığı acı günlerde kendi adıma bir nebze moral verebildiysem çok mutlu olurum. Bu birinciliği şehitlerimize ve gazilerimize adıyorum" dedi.


Türkiye'nin yetiştirdiği yetenekli motosiklet sporcularından Toprak Razgatlıoğlu, yeni takımı PATA Yamaha ile ilk zaferine sezonun açılış yarışında ulaştı. 2020 Dünya Superbike Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Toprak, Avustralya'da Phillip Island'da gerçekleştirilen yarışı zirvede tamamladı. Yarışa 4. cepten başlayan Razgatlıoğlu, son iki turda elde ettiği birinciliği damalı bayrağa kadar taşıyarak pilotlar sıralamasında da liderliğe oturdu. Dünya Superbike Şampiyonası'nın ikinci yarışı yarın TSİ 07.00'de yine Avustralya'da koşulacak.


"Birinciliği şehitlere adıyorum"


Yarış sonunda gerçekleştirilen podyum kutlamalarına katılmayan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, "Ülkemizin yaşadığı acı günlerde kendi adıma bir nebze moral verebildiysem çok mutlu olurum. Bu birinciliği şehitlerimize ve gazilerimize adıyorum. Bu sebeple podyumda İstiklal Marşımızı dinledikten sonra kutlamalara katılmadım. İçimden gelmedi. Milletimizin başı sağ olsun. Şampiyonadan bahsetmek zor ama şunu söyleyebilirim. Nasıl başlarsanız öyle gider. Sezon sonunda 2020 Dünya Superbike Şampiyonu olmak istiyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Avustralya, Red Bull, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 02:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Bulgaristan'tan mülteci açıklaması: Türkiye tek başına bakmak zorunda değil
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib krizinin çözümü için Erdoğan-Putin görüşmesini işaret etti Türkiye ile Çin arasında 5 yılda 126 milyar dolarlık ticaret yapıldı İdlib'de askerlerimizin şehit edildiği yer ilk kez görüntülendi

Son Dakika Haberleri
17:42 Erkan Kolçak Köstendil: Bir anne hüngür hüngür ağlayarak kulise geldi
17:42 Celil Nalçakan: Nefes almaya utanıyorum!
17:18 Sizce geçtiğimiz haftaya damga vuran magazin olayı hangisi?
17:03 İZDOB, "Carmen" balesinin dünya prömiyerini yapacak
17:03 45. Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 20:25:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Toprak Razgatlıoğlu sezona zaferle başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]