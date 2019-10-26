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Son Dakika Spor Toprak Razgatlıoğlu, sezonu 5. sırada tamamladı

Toprak Razgatlıoğlu, sezonu 5. sırada tamamladı

1 saat önce

Dünya Superbike Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 315 puanla sürücüler klasmanında sezonun beşincisi oldu.

Toprak Razgatlıoğlu, sezonu 5. sırada tamamladı, System.String[]

Dünya Superbike Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 315 puanla sürücüler klasmanında sezonun beşincisi oldu.

Toprak Razgatlıoğlu, Katar'daki 5 bin 380 metrelik Losail Pisti'nde düzenlenen son etabın ikinci yarışında piste çıktı.

Milli motosikletçi, 12. cepten başladığı mücadeleyi, 5. sırada tamamladı.

Mücadeleyi, bu sezonla beraber son 5 yılın şampiyonu Kawasaki pilotu Jonathan Rea lider bitirdi.

Milli sporcu, sezonu 5. sırada tamamlarken, 2019 bağımsız pilotlar sıralamasında birinci oldu.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda son etabın ardından oluşan ilk 5 sıra ise şöyle:

1- Janothan Rea (İngiltere) 663 puan

2- Alvaro Bautista (İspanya) 498

3- Alex Lowes (İngiltere) 341

4- Van Der Mark (Hollanda) 327

5- Toprak Razgatlıoğlu 315

Türkiye, Katar, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 09:34 Kaynak: AA
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