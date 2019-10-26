Toprak Razgatlıoğlu, sezonu 5. sırada tamamladı

Dünya Superbike Şampiyonası'nda son etabın ardından oluşan ilk 5 sıra ise şöyle:

Milli sporcu, sezonu 5. sırada tamamlarken, 2019 bağımsız pilotlar sıralamasında birinci oldu.

Mücadeleyi, bu sezonla beraber son 5 yılın şampiyonu Kawasaki pilotu Jonathan Rea lider bitirdi.

Toprak Razgatlıoğlu, Katar 'daki 5 bin 380 metrelik Losail Pisti'nde düzenlenen son etabın ikinci yarışında piste çıktı.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda Türkiye 'yi temsil eden milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 315 puanla sürücüler klasmanında sezonun beşincisi oldu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Mazlum Kobani bir teröristtir terörist olmayan kişi kod adı mı...