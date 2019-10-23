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Toprak Razgatlıoğlu sezonu Katar'da tamamlayacak

9 dakika önce

Dünya Superbike Şampiyonası'nda mücadele eden milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, sezonun son yarışında Katar'da piste çıkacak.

Toprak Razgatlıoğlu sezonu Katar'da tamamlayacak, System.String[]

Dünya Superbike Şampiyonası'nda mücadele eden milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, sezonun son yarışında Katar'da piste çıkacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre şampiyonanın son ayak yarışları 24-26 Ekim tarihlerinde Katar'da yapılacak.

"Turkish Team" pilotu 299 puanlı Toprak, Pata Yamaha Takımı'ndan Alex Lowes (305) ve Michael Van Der Mark (304) ile dünya üçüncülüğü için mücadele veriyor.

5 bin 380 metrelik Losail Pisti'nde mücadele edecek sporcular yarın serbest antrenmanlara, 25 Ekim Cuma günü de Superpole yarışına çıkacak.

Katar'da ilk yarış 25 Ekim Cuma TSİ 20.00'de başlayacak. Toprak, 26 Ekim Cumartesi günü TSİ 16.00'da Superpole, TSİ 20.00'de de ikinci yarışta mücadele edecek.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda son yarış öncesinde ilk 5 sıra ise şöyle:

1- Janothan Rea (İngiltere) 601 puan

2- Alvaro Bautista (İspanya) 460

3- Alex Lowes (İngiltere) 305

4- Van Der Mark (Hollanda) 304

5- Toprak Razgatlıoğlu (Türkiye) 299

Öte yandan milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, 2019 bağımsız pilotlar sıralamasındaki birinciliğini ise Arjantin'de garantilemişti. Türk sporcu 299 puanla ilk sırada yer aldı.

2019 Bağımsız Pilotlar sıralamasında ilk 3 ise şöyle:

1- Toprak Razgatlıoğlu (Türkiye) 299 Puan

2- Marco Melandri (İtalya) 173

3- Jordi Torres (İspanya) 132

Katar, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 09:12 Kaynak: AA
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