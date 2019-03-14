Son Dakika Haberleri: Toprak Razgatlıoğlu Tayland'da Piste Çıkıyor

Toprak Razgatlıoğlu Tayland'da Piste Çıkıyor

17 dakika önce

Türk motosikletinin en önemli temsilcilerinden biri olan Toprak Razgatlıoğlu, 2019 Dünya Superbike Şampiyonası'nın ikinci durak noktası olan Tayland'da piste çıkıyor.

Toprak Razgatlıoğlu Tayland'da Piste Çıkıyor, System.String[]
Türk motosikletinin en önemli temsilcilerinden biri olan Toprak Razgatlıoğlu, 2019 Dünya Superbike Şampiyonası'nın ikinci durak noktası olan Tayland'da piste çıkıyor. İlk kez Türk adını kullanan bir takımla yarışan Razgatlıoğlu, Turkish Puccetti Racing Team'le sezonun ilk podyumuna erişmeye çalışacak.

Türkiye'nin yetiştirdiği en yetenekli motosiklet sporcularından biri olan Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WorldSBK) ikinci durakta piste çıkıyor. 15-17 Mart tarihlerinde Tayland'daki Chang Uluslararası Pisti'nde koşulacak yarışta Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, bu sezonki ilk podyumuna erişmek için mücadele edecek.

World SBK arenasında ilk kez bir Türk adını kullanan bir takımla mücadele eden Razgatlıoğlu Avustralya'da sezonun ilk yarışında 14'üncü cepten çıkıp 6'ncı olmayı başarmıştı. Toprak Razgatlıoğlu, Avustralya'da koşulan iki yarış sonrası elde ettiği 10 puanla pilotlar sıralamasında 11'inci basamakta yer alıyor.

"Kendime de takımıma da güveniyorum"

Geçen sene Dünya Superbike Şampiyonası'nda iki yarışta podyuma çıkan Red Bull sporcusu Razgatlıoğlu, "Avustralya'da ilk yarışta oldukça iyiydik. Ama ikinci yarışta yaşadığımız teknik arıza nedeniyle sıkıntı yaşadık. Bu yaşadıklarımızdan derslerimizi çıkarıyoruz. Tayland'da hedefimiz podyuma çıkmak. Hava şartları zorlu ancak hem kendime hem de takımıma güveniyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 11:46 Kaynak: İHA

Red Bull, Tayland, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Tartışmalı Boeing Uçaklarının Türk Hava Sahasındaki Uçuşları Durduruldu Çalışma İzni Olmadan Yabancı Çalıştıran İşverene 8 Bin 821 Lira Para Cezası Kesilecek

Fenerbahçe, Brann Forması Giyen Mikail Maden'i Transfer Etti Okan Bayülgen'in Yeni Kanalı Belli Oldu!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 12:03:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Toprak Razgatlıoğlu Tayland'da Piste Çıkıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]