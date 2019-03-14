Son Dakika Haberleri: Toprak Razgatlıoğlu, Tayland'da Piste Çıkıyor

Toprak Razgatlıoğlu, Tayland'da Piste Çıkıyor

1 saat önce

Türkiye'nin yetiştirdiği "en yetenekli" motosiklet sporcularından biri olan Toprak Razgatlıoğlu, Tayland'daki Dünya Superbike Şampiyonası'nda (World SBK) piste çıkacak.

Toprak Razgatlıoğlu, Tayland'da Piste Çıkıyor, System.String[]
Türkiye'nin yetiştirdiği "en yetenekli" motosiklet sporcularından biri olan Toprak Razgatlıoğlu, Tayland'daki Dünya Superbike Şampiyonası'nda (World SBK) piste çıkacak.


Red Bull açıklamasına göre, Tayland'daki Chang Uluslararası Pisti'nde 15-17 Mart'ta yapılacak yarışta, Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, bu sezondaki ilk podyumuna erişmek için mücadele edecek.


World SBK arenasında ilk kez bir Türk adını kullanan Turkish Puccetti Racing Team'le mücadele eden Razgatlıoğlu, Avustralya'da sezonun ilk yarışında 14. cepten çıkıp 6. olmayı başarmıştı. Toprak Razgatlıoğlu, Avustralya'da koşulan iki yarış sonrası elde ettiği 10 puanla pilotlar sıralamasında 11. basamakta yer alıyor.


"Hem kendime hem de takımıma güveniyorum"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toprak Razgatlıoğlu, "Avustralya'da ilk yarışta oldukça iyiydik. Ama ikinci yarışta yaşadığımız teknik arıza nedeniyle sıkıntı yaşadık. Bu yaşadıklarımızdan derslerimizi çıkarıyoruz. Tayland'da hedefimiz podyuma çıkmak. Hava şartları zorlu ancak hem kendime hem de takımıma güveniyorum." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 12:02 Kaynak: AA

Türkiye, Avustralya, Tayland, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan FIBA Hakemlerine Eleştiri Bakan Soylu'dan Dikkat Çeken Uyarı: 1 Nisan'da Doğu ve Güneydoğu'da Başka Olaylar Başlar

Maaşlar Artacak, Ek Ödeme Yükselecek! Emekliye 8 Büyük Fırsat Rüzgar Türbinlerinin Bakım ve Onarımını Yapan İşçiler Metrelerce Yükseklikte Cambazları Aratmıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 13:54:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Toprak Razgatlıoğlu, Tayland'da Piste Çıkıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]