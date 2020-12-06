Toprak saksıya olan talep koronavirüs sürecinde katlandı - Son Dakika

Toprak saksıya olan talep koronavirüs sürecinde katlandı

06.12.2020 10:55

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında bahçe işlerine olan ilginin artmasıyla toprak saksı satışları artışa geçti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında bahçe işlerine olan ilginin artmasıyla toprak saksı satışları artışa geçti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle tüketim alışkanlarında da değişiklik yaşandı. Pandemi sürecinde evde kalan vatandaşların balkonunda veya bahçesinde hobi amaçlı ürün yetiştirme eğilimi arttı.

Bahçe mobilyaları satışında yaşanan artış toprak saksıyı da etkiledi. Ağırlıklı olarak yaz ve bahar aylarında üretim yapan firmalar, talep fazla olunca üretimi 12 aya yaydı.

İzmir'in toprak saksı üretimiyle ünlü ilçesi Menemen'de de gelen taleplere yetişmek için yoğun bir mesai devam ediyor.

Çamurun sanatsal yolcuğu

Kuzey İzmir bölgesinde saksı, çömlek üretimine elverişli toprak kamyonlarla üretim merkezlerine geliyor. İçindeki pislikleri temizlenen toprak, suyla karıştırılarak kil haline getiriliyor.

Ekmeğini "çamur"dan kazanan ustaların dokunuşlarıyla kil, istenilen şekle giriyor. Güneşte kurutulan ürünler ardından daha sonra pişme işlemi için fırınlara gönderiliyor.

Yaklaşık 10 saat 980 derecede fırınlanan ürünler, satışa hazır hale getiriliyor.

"Satışlar ikiye katlandı"

İzmir'de yaklaşık 50 yıldır toprak saksı üreten Topsan firmasının Sahibi Argun Yüksel, AA muhabirine, şirketi 1972'de babasının kurduğunu, kendisinin de bu üretimi devam ettirdiğini söyledi.

Çocuklarının da işin başında olduğunu belirten Yüksel, firma olarak 1990'larda yurt dışına da satışa başladıklarını aktardı.

Ürettiklerin ürünün yüzde 95'ini ihraç ettiklerini ifade eden Yüksel, İngiltere ve Almanya başta olmak üzere bir çok Avrupa ülkesine ürün gönderdiklerini belirtti.

Salgın sürecinde evine kapanan vatandaşların balkonda çiçek ekmeye yöneldiğini belirten Yüksel, "Bu nedenle saksıya ihtiyaç da oldu. Talepler çok ciddi arttı. İç piyasada geçen seneye göre yüzde 100 artış var. Kapasitelerimizi artırdık. Vardiya usulüne döndük. Yetiştirmek için gayret ediyoruz. Yurt dışından salgın boyunca hiç iptal gelmedi. Özellikle posta siparişi yapan firmaların çok yoğun bir talebi oldu. İç piyasadaki talep yoğunluğu yurt dışında da devam etti." değerlendirmesinde bulundu.

"Yol kenarından e-ticarete"

Toprak saksı, çömleklerin yıllar evvel yol kenarlarında satıldığını belirten Yüksel, son yıllarda bu ürünlerin de e-ticaret üzerinden satıldığını vurguladı.

Firma olarak pandemi döneminde bu kapsamda dijitalleşme yatırımı yaptıklarını aktaran Yüksel, "Geleneksel yolların yanında e-ticaretten de satışa başladık. Her gün katlanarak devam ediyor bu platformlardaki satışımız. Görünen bunun böyle süreceği." dedi.

Toprak saksıya olan talep koronavirüs sürecinde katlandı
Toprak saksıya olan talep koronavirüs sürecinde katlandı
Toprak saksıya olan talep koronavirüs sürecinde katlandı
Toprak saksıya olan talep koronavirüs sürecinde katlandı

Menemen, İzmir, Bahçe, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Toprak saksıya olan talep koronavirüs sürecinde katlandı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Doğu Perinçek'in Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan açıklamasına Erkan Baş'tan sert tepki: Bu zübüğü ciddiye almayın ABD'nin ana gündem maddesi Türkiye'ye yaptırım: Rusya ile yakınlaşmasının bedelidir Güvenlik Yasa Tasarısı Fransa sokaklarını karıştırdı: 30 kişi gözaltına alındı "Erdoğan kışı sevmez" diyen Akşener, canlı yayında erken seçim beklediği tarihi verdi: Haziranda seçim bekliyorum Nüfusunun yüzde 70'i karantinada olan Kütahya'nın Emet ilçesinde denetimler sıkılaştırıldı Demiryolları "Çin'e giden ilk ihracat treni yolundan döndü" iddialarına yanıt verdi: Gümrükleme için Halkalı'ya geldi Doğu Perinçek'in ABD analizindeki sözleri sosyal medyaya damga vurdu: Biraz kapatsana kamerayı Şarkıcı Sevda Demirel, bornozlu paylaşımıyla hayranlarının ağzını açık bıraktı
İstanbul'da Halk Ekmek büfelerinin önünde metrelerce kuyruk oluştu! İmamoğlu'ndan açıklama gecikmedi İstanbul'da Halk Ekmek büfelerinin önünde metrelerce kuyruk oluştu! İmamoğlu'ndan açıklama gecikmedi         
10:50
Set çalışanlarına saldırıda bulunan zorbalarla ilgili konuşan Kaynarca: Biz onlarla başa çıkamayız Set çalışanlarına saldırıda bulunan zorbalarla ilgili konuşan Kaynarca: Biz onlarla başa çıkamayız         
10:03
Torununa dezenfektan fırlatan kadını masayla dövdü! O anlar kamerada Torununa dezenfektan fırlatan kadını masayla dövdü! O anlar kamerada         
09:17
Prof. Dr. Ercan, Antalya depreminin ardından konuştu: Son yıllarda böyle bir deprem görülmedi, akıllara zarar Prof. Dr. Ercan, Antalya depreminin ardından konuştu: Son yıllarda böyle bir deprem görülmedi, akıllara zarar         
08:39
Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 196 ile en yüksek seviyeye çıktı Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 196 ile en yüksek seviyeye çıktı         
08:06
Çukur'da sürpriz gelişme! 'İdris Baba' diziye geri döndü Çukur'da sürpriz gelişme! 'İdris Baba' diziye geri döndü         
00:54
Her hareketiyle gündeme bomba gibi düşen Şevval Şahin, bikinili pozlarıyla yine çok konuşulacak Her hareketiyle gündeme bomba gibi düşen Şevval Şahin, bikinili pozlarıyla yine çok konuşulacak         
23:17
Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, takipçisinin yorumuna verdiği yanıtla herkesi şoke etti Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, takipçisinin yorumuna verdiği yanıtla herkesi şoke etti         
22:41
Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek! Hafta ortasından itibaren kar geliyor Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek! Hafta ortasından itibaren kar geliyor         
21:43
Sağlık Bakanı Koca yüksek risk altındaki 5 ilimizi uyardı: Hatay'da vaka artışı yüzde 125 Sağlık Bakanı Koca yüksek risk altındaki 5 ilimizi uyardı: Hatay'da vaka artışı yüzde 125         
21:37
Akdeniz açıklarındaki 5.2'lik deprem 150 kilometre uzaklıktaki Karaman'da kayaları yerinden oynattı Akdeniz açıklarındaki 5.2'lik deprem 150 kilometre uzaklıktaki Karaman'da kayaları yerinden oynattı         
18:16
Koronavirüs aşısını bulan Pfizer'in CEO'sundan bomba itiraf: Aşıdan sonra virüsün bulaşıp bulaşmayacağından emin değiliz Koronavirüs aşısını bulan Pfizer'in CEO'sundan bomba itiraf: Aşıdan sonra virüsün bulaşıp bulaşmayacağından emin değiliz         
15:49
Erdoğan'ın da katıldığı ilk milli helikopter motorunun teslim töreninde kriz: Hakkımızı helal etmiyoruz Erdoğan'ın da katıldığı ilk milli helikopter motorunun teslim töreninde kriz: Hakkımızı helal etmiyoruz         
14:40
Sokağa çıkma kısıtlaması sayesinde İspanya'da vaka sayısı 1 ayda 25 binden 5 bine düştü Sokağa çıkma kısıtlaması sayesinde İspanya'da vaka sayısı 1 ayda 25 binden 5 bine düştü         
13:30
Kuzey Kore'de karantinayı ihlal eden kişi, kurşuna dizilerek infaz edildi Kuzey Kore'de karantinayı ihlal eden kişi, kurşuna dizilerek infaz edildi         
12:15
Iğdırlı girişimcilerin bulduğu dev tuz rezervi ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacak Iğdırlı girişimcilerin bulduğu dev tuz rezervi ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacak         
10:59
Ücretli poşetin ardından bir uygulama daha! İçecek ambalajları için 'depozito' alınacak Ücretli poşetin ardından bir uygulama daha! İçecek ambalajları için 'depozito' alınacak         
10:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2020 11:10:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Toprak saksıya olan talep koronavirüs sürecinde katlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei