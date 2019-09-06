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Toprak Sempozyumunda Bando Midas konseri

6 dakika önce

Tepebaşı Belediyesi'nin bu yıl 13'üncüsünü düzenlediği Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu kapsamında ücretsiz olarak düzenlenen konserler çerçevesinde sahne alan Eskişehir'in sevilen müzik gruplarından Bando Midas, Eskişehirlilere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Toprak Sempozyumunda Bando Midas konseri, System.String[]

Tepebaşı Belediyesi'nin bu yıl 13'üncüsünü düzenlediği Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu kapsamında ücretsiz olarak düzenlenen konserler çerçevesinde sahne alan Eskişehir'in sevilen müzik gruplarından Bando Midas, Eskişehirlilere unutulmaz bir akşam yaşattı.


Tepebaşı Belediyesi tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, çeşitli etkinlikler ile sürüyor. Eti Eski Fabrika alanında Eskişehirliler, gün boyunca birbirinden farklı etkinliklere katılarak hem keyifli vakit geçiriyor hem de pişmiş toprak sanatçılarının kente armağan edeceği heykellerin yapımına şahit oluyor. Ayrıca sempozyum kapsamında düzenlenen konserler, açılan sergiler, yerel üreticilerin stantları, çocuk atölyeleri gibi etkinlikler ile Eskişehirliler sanatın nabzını tutuyor. Alana gelen çocuklar da, kendileri için özel olarak kurulan parkurda doyasıya eğleniyor.


Konserler kapsamında ise Eskişehir'in sevilen müzik gruplarından Bando Midas, Eti Eski Fabrika Alanında verdiği konserde Eskişehirliler ile buluştu. Grubun konser sırasında seslendirdiği oyun havalarında ve Karadeniz ezgilerinde, İzmir Marşı ve Es-Es Marşı'na da kalabalık ellerindeki Türk Bayraklarıyla eşlik etti.


13. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu kapsamında Eskişehirli müzikseverler için ücretsiz olarak düzenlenecek konser programları, Kaan, Alpay, Soup Opera, Yoldayım Asuman ve Mehmet Erdem ile devam edecek. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Tepebaşı, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 12:06 Kaynak: İHA
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