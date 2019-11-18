Son Dakika Haberleri: Toprak seramik fabrikası tekrardan satışa çıkarıldı
Son Dakika Ekonomi Toprak seramik fabrikası tekrardan satışa çıkarıldı - Son Dakika Ekonomi

Toprak seramik fabrikası tekrardan satışa çıkarıldı

6 saat önce

Bir zamanlar Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşları arasında yer alan 185 bin 76 metrekare yüz ölçümüne sahip Toprak Seramik Fabrikası, Vakıfbank tarafından tekrar satışa çıkartıldı.

Toprak seramik fabrikası tekrardan satışa çıkarıldı, System.String[]

Bir zamanlar Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşları arasında yer alan 185 bin 76 metrekare yüz ölçümüne sahip Toprak Seramik Fabrikası, Vakıfbank tarafından tekrar satışa çıkartıldı.


Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bulunan Toprak Seramik Fabrikasına 29 Şubat 2018 yılında Bozüyük İcra Dairesi tarafından 46 milyon 906 bin 823 TL muhammen bedelle satışa çıkarılmış ancak alıcı çıkmamıştı. 29 Mart 2018 tarihinde açık arttırma usulüyle ikinci kez satışa çıkarılan 185 dönümlük Toprak Seramik Fabrikasının yeni sahibi Vakıflar Bankası Türk Anonim ortaklığı oldu. Aradan geçen 20 ay sonrası banka Bozüyük'te bulunan fabrikayı satışa çıkardı. Vakıfbank resmi internet sitesinden satışa sunduğu fabrikanın başlangıç fiyatı olarak 52 milyon 185 bin TL ve teminat bedelini de 2 milyon 609 bin 250 TL olarak belirledi.


Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşları arasında yer alıyordu


Toprak Fabrikaları 1990 yıllarında Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşları arasında yer alıyordu. O yıllarda Türkiye'de seramik ve temizlik kağıdı sektöründe yüzde 25 oranında pazar payına sahip olan ve binlerce işçiyi bünyesinde çalıştırıyordu. 2009 yılında borçlarından dolayı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından el konuldu. 2012 yılında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ile yaptığı protokolle geri alan rahmetli Halis Toprak, fabrikayı borçlardan dolayı eski gücüne getiremedi. Halis Toprak'ın vefatı sonrası 29 Mart 2018 yılında ipotek alacaklarından dolayı icra yoluyla satışa çıkarılarak yeni sahibi Vakıflar Bankası Türk Anonim ortaklığı oldu. - BİLECİK

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 12:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bangladeş, fiyatı 2 ayda 8 kat artınca Türkiye dahil 4 ülkeden soğan ithal etmeye başladı
Erdoğan'dan olay yaratacak petrol çıkışı: Birileri paylaşım içinde, bizim önümüze de getirdiler Suriye'de devriye atan Türk askerlerine teröristler molotof kokteyl ile saldırdı Manchester Cityli Laporte, Kapadokya'yı ziyaret etti!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 19:16:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Toprak seramik fabrikası tekrardan satışa çıkarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]