Toprak seramik fabrikası tekrardan satışa çıkarıldı

Bir zamanlar Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşları arasında yer alan 185 bin 76 metrekare yüz ölçümüne sahip Toprak Seramik Fabrikası, Vakıfbank tarafından tekrar satışa çıkartıldı.



Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bulunan Toprak Seramik Fabrikasına 29 Şubat 2018 yılında Bozüyük İcra Dairesi tarafından 46 milyon 906 bin 823 TL muhammen bedelle satışa çıkarılmış ancak alıcı çıkmamıştı. 29 Mart 2018 tarihinde açık arttırma usulüyle ikinci kez satışa çıkarılan 185 dönümlük Toprak Seramik Fabrikasının yeni sahibi Vakıflar Bankası Türk Anonim ortaklığı oldu. Aradan geçen 20 ay sonrası banka Bozüyük'te bulunan fabrikayı satışa çıkardı. Vakıfbank resmi internet sitesinden satışa sunduğu fabrikanın başlangıç fiyatı olarak 52 milyon 185 bin TL ve teminat bedelini de 2 milyon 609 bin 250 TL olarak belirledi.



Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşları arasında yer alıyordu



Toprak Fabrikaları 1990 yıllarında Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşları arasında yer alıyordu. O yıllarda Türkiye'de seramik ve temizlik kağıdı sektöründe yüzde 25 oranında pazar payına sahip olan ve binlerce işçiyi bünyesinde çalıştırıyordu. 2009 yılında borçlarından dolayı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından el konuldu. 2012 yılında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ile yaptığı protokolle geri alan rahmetli Halis Toprak, fabrikayı borçlardan dolayı eski gücüne getiremedi. Halis Toprak'ın vefatı sonrası 29 Mart 2018 yılında ipotek alacaklarından dolayı icra yoluyla satışa çıkarılarak yeni sahibi Vakıflar Bankası Türk Anonim ortaklığı oldu. - BİLECİK