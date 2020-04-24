Toprak ustası çanak, çömlek ve güveç talebine yetişemiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Toprak ustası çanak, çömlek ve güveç talebine yetişemiyor - Son Dakika

Toprak ustası çanak, çömlek ve güveç talebine yetişemiyor

6 saat önce

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde yaşayan Metin Nalbantoğlu, oğluyla her gün ürettiği yüzlerce testi, çanak, çömlek ve güveçlere gelen talebe cevap vermekte zorlanıyor.

Toprak ustası çanak, çömlek ve güveç talebine yetişemiyor, System.String[]

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde yaşayan Metin Nalbantoğlu, oğluyla her gün ürettiği yüzlerce testi, çanak, çömlek ve güveçlere gelen talebe cevap vermekte zorlanıyor.

Ata mesleği semerciliği 32 yıldır yapan 50 yaşındaki Nalbantoğlu, mesleğine olan ilgi azalınca yaklaşık 10 yıl önce çömlekçilik eğitimi alarak kurduğu 10 metrekarelik mütevazi atölyesinde toprağa şekil vermeye başladı.

Elazığ, Kahramanmaraş ile Kapadokya bölgesinden, binbir zahmetle toplanan kızıl toprağı hamur gibi işleyerek mutfakta topraktan kullanılabilecek eşyaları yapan Nalbantoğlu, başta Suudi Arabistan ve Dubai olmak üzere ABD ve Uzak Doğu ülkelerinde çok tercih ediliyor.

Metin Nalbantoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öncelerinde semer ve nalbant işleriyle uğraştığını ancak mesleğine olan ilgi azalınca çömlek işine girdiğini söyledi.

Oğlu Murat ile yaklaşık 10 yıldır bu işi yaptığını belirten Nalbantoğlu, şöyle konuştu:

"Toprak cezveden tutun da su testisine topraktan kullanılabilecek tüm mutfak eşyalarını yapıyoruz. Toprağımız Elazığ, Kahramanmaraş ve bu bölgenin toprağı. Güveçte kullandığımız toprak, testide kullanılmaz, testide kullanılan toprak da hediyelik eşyada kullanılmaz. Yani topraklar farklıdır. Güveç tavası toprağı ateşe dayanıklı olması lazım. Bu özelliklere sahip topraklar bu illerimizden çıkıyor. Biz de o toprakları tercih ediyoruz. Bir de bizim toprağımızı katıyoruz böylelikle güveç tavasının ömrü daha uzun oluyor."

Nalbantoğlu, her sabah erken saatte atölyesini açtığını gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra da toprağa şekil vermeye başladığını ifade etti.

Akşama kadar oğluyla, 150-200 güveç veya diğer ürünleri yaptıktan sonra evin yolunu tuttuğunu anlatan Nalbantoğlu, şunları kaydetti:

"Geçen yıl ABD, Suudi Arabistan, Dubai ve Uzak Doğu ülkelerine ihracat yaptık. Bu yıl da taleplerimiz Arabistan'dan ve Dubai'den. ABD, ürettiğimiz güveç ve diğer malzemelerin tamamını almak istiyor ama biz tek bir ülkeye çalışmak istemiyoruz. Birçok ülkeyle ticaret yapmak daha çok hoşumuza gidiyor. Toprak malzemeden yapılan yemek dağılmaz, daha yumuşak olur, eti daha iyi pişirir. Ayrıca doğal olması ve organik olması özelliğiyle toprak malzemeler çok tutulmaya başladı. Maalesef ülkemizde el yapımı güveçler az kaldı. O yüzden malzemelerimiz çok talep görüyor."

Koronavirüs salgınının yayılması ve tedbirlerin artmasının üretimlerini etkilemediğini dile getiren Nalbantoğlu, salgının bitmesinin ardından siparişleri daha hızlıca göndereceklerini aktardı.

"Toprakla bir bütün olmazsanız bu işi yapamazsınız"

Murat Nalbantoğlu ise bir süre turizm sektöründe çalıştıktan sonra babasıyla çanak, çömlek işine girdiğini anlattı.

Babasına yardım etmek için başladığını daha sonra da usta olduğunu vurgulayan Nalbantoğlu, "Toprak üzerinden her gün farklı farklı ürünler çıkartıyoruz. Toprakla uğraşmak zahmetli bir şey. Toprakla bir bütün olmazsanız bu işi yapamazsınız. Bunun için de bu işi severek yapmanız gerekiyor. Severek yaptığınızda hiçbir problem yaşamazsınız." diye konuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, Aksaray, Dubai, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 11:28 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

E-ticaret devi Amazon'a aşırı fiyat artışı yaptığı gerekçesiyle dava açıldı ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi, 11 yılın en düşük seviyesinde ABD'de yeni konut satışları martta yüzde 15,4 azaldı ABD ekibi DC United, Mesut Özil'i transfer listesine aldı Beyaz Saray doktoru, Trump'ın "Koronavirüs için vücuda dezenfektan enjekte edin" önerisi karşısına şaşkına döndü Koronavirüsün 3 yeni belirtisi daha ortaya çıktı! Özellikle yaşlılarda görülüyor Salgında, 10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan'da ortaya çıktı Mansur Yavaş, ihtiyaç sahipleri için "Bir iftar da benden" kampanyası başlattı Hayırsever bakkaldan örnek davranış: İhtiyaç sahibi müşterilerinin 6 bin lira borcunu sildi Koronavirüsten ölen doktorun salgında çalışmak için başvuru yaptığı ortaya çıktı Yasağı hiçe sayıp ATM'ye giden genç, çektiği parayı düşürünce tekrar yollara düştü Güne yükselişle başlayan dolar, 6,98'den işlem görüyor Bilim insanlarından dikkat çeken araştırma: Koronavirüsün vücuda ana giriş kapısı bulundu Youtube'a yüklenen ilk videonun üzerinden tam 15 yıl geçti Meral Akşener: Ben, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan; Cumhuriyet projesiyiz
Belediye binasına Atatürk posteri yerine Binali Yıldırım'ın posteri asıldı Belediye binasına Atatürk posteri yerine Binali Yıldırım'ın posteri asıldı         
17:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a mektup gönderdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a mektup gönderdi         
17:52
Beşiktaş'ın anlaştığı N'Sakala'nın Anderlecht paylaşımı kafaları karıştırdı Beşiktaş'ın anlaştığı N'Sakala'nın Anderlecht paylaşımı kafaları karıştırdı         
17:49
Messi'nin odasının duvarlarındaki Muhammed Ali posterleri dikkat çekti Messi'nin odasının duvarlarındaki Muhammed Ali posterleri dikkat çekti         
17:35
Malay çocuk, oyuncak dinozoruna namaz kıldırdı Malay çocuk, oyuncak dinozoruna namaz kıldırdı         
17:30
İngiltere'de 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 684 kişi artarak 19 bin 506'ya yükseldi İngiltere'de 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 684 kişi artarak 19 bin 506'ya yükseldi         
17:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü         
17:20
Dünyanın en büyük dezenfektan üreticisi, Trump'ın sözlerinin ardından tüketicileri uyardı Dünyanın en büyük dezenfektan üreticisi, Trump'ın sözlerinin ardından tüketicileri uyardı         
17:19
Koronavirüsü yenen 92 yaşındaki Bahriye nine, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti Koronavirüsü yenen 92 yaşındaki Bahriye nine, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti         
17:14
Bakan Kasapoğlu: Hepimiz için asıl olan, liglerin tamamlanmasıdır Bakan Kasapoğlu: Hepimiz için asıl olan, liglerin tamamlanmasıdır         
17:12
103 yaşındaki Belçikalı kadın tam bir savaşçı çıktı! Koronavirüs dahil üç ölümcül salgını sağ atlattı 103 yaşındaki Belçikalı kadın tam bir savaşçı çıktı! Koronavirüs dahil üç ölümcül salgını sağ atlattı         
17:12
Jordan Botaka, Galatasaray formalı fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı Jordan Botaka, Galatasaray formalı fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı         
17:08
Son Dakika: ABD'de 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 178 artarak 49 bin 963'e yükseldi Son Dakika: ABD'de 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 178 artarak 49 bin 963'e yükseldi         
17:02
ABD'de dayanıklı mal siparişleri Mart'ta yüzde 14,4 azalarak beklentinin üzerinde düştü ABD'de dayanıklı mal siparişleri Mart'ta yüzde 14,4 azalarak beklentinin üzerinde düştü         
17:02
Kırmızı listedeki porsuk yolda yaralı bulundu, tedavi altına alındı Kırmızı listedeki porsuk yolda yaralı bulundu, tedavi altına alındı         
17:00
Güney Afrika Devlet Başkanı'nın maske ile imtihanı kameralara yansıdı Güney Afrika Devlet Başkanı'nın maske ile imtihanı kameralara yansıdı         
16:57
FIFA, federasyonlara yaklaşık 150 milyon dolarlık finansal destek sağlayacak FIFA, federasyonlara yaklaşık 150 milyon dolarlık finansal destek sağlayacak         
16:52
ABD Başkanı Trump, 1915 olayları için yine ABD Başkanı Trump, 1915 olayları için yine "Büyük Felaket" dedi         
16:49
MHP'li Enginyurt'tan İstiklal Marşı'na ilginç yorum! Tepki gelince sildi MHP'li Enginyurt'tan İstiklal Marşı'na ilginç yorum! Tepki gelince sildi         
16:46
Marmaris açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem oldu Marmaris açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem oldu         
16:40
Feyenoord, Arsenal'in istediği Orkun Kökçü'nün satışına onay verdi Feyenoord, Arsenal'in istediği Orkun Kökçü'nün satışına onay verdi         
16:33
Son Dakika: Benzine 29 kuruş zam geldi Son Dakika: Benzine 29 kuruş zam geldi         
16:15
Yumurtalarını donduran Khloe Kardashian, eski sevgilisinden çocuk sahibi olacak Yumurtalarını donduran Khloe Kardashian, eski sevgilisinden çocuk sahibi olacak         
16:15
Tartıştığı kişinin evine ateş açan katil zanlısı, 15 yaşındaki Berfin'i öldürdü Tartıştığı kişinin evine ateş açan katil zanlısı, 15 yaşındaki Berfin'i öldürdü         
16:02
Diyanet İşleri Başkanı: Koronavirüs salgını için herkes kendini sorgulamalı Diyanet İşleri Başkanı: Koronavirüs salgını için herkes kendini sorgulamalı         
15:56
Ukrayna, Ukrayna, "Ermeni Soykırımı" ifadesini yasakladı         
15:45
Burak Yılmaz'dan koronavirüs sözleri: Çin'de köpek yemek, yedikleri diğer şeylerin yanında çok normal Burak Yılmaz'dan koronavirüs sözleri: Çin'de köpek yemek, yedikleri diğer şeylerin yanında çok normal         
15:41
Klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici'nin oğlu evlendi Klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici'nin oğlu evlendi         
15:36
Çobanlık yapıyordu, Londra'da fast food zinciri kurdu Çobanlık yapıyordu, Londra'da fast food zinciri kurdu         
15:32
Leopar ile yaban domuzunun ölümüne mücadelesinde sürpriz son! Bu kez av, avcı oldu Leopar ile yaban domuzunun ölümüne mücadelesinde sürpriz son! Bu kez av, avcı oldu         
15:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2020 18:15:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Toprak ustası çanak, çömlek ve güveç talebine yetişemiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]