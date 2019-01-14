Toprak varsa çay da var
1 saat önce
TEMA Vakfı ve Doğuş Çay iş birliği ile dünyanın sayılı çay üretim merkezlerinden biri olan Rize'de 2016 yılında yürütülmeye başlanan "Her Dem Toprak İçin" projesi yeni dönem çalışmaları ile devam ediyor.
TEMA Vakfı ve Doğuş Çay
iş birliği ile dünyanın sayılı çay üretim merkezlerinden biri olan Rize
'de 2016 yılında yürütülmeye başlanan "Her Dem Toprak İçin" projesi yeni dönem çalışmaları ile devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:11
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