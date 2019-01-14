Son Dakika Haberleri: Toprak varsa çay da var

Toprak varsa çay da var

1 saat önce

TEMA Vakfı ve Doğuş Çay iş birliği ile dünyanın sayılı çay üretim merkezlerinden biri olan Rize'de 2016 yılında yürütülmeye başlanan "Her Dem Toprak İçin" projesi yeni dönem çalışmaları ile devam ediyor.

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TEMA Vakfı ve Doğuş Çay iş birliği ile dünyanın sayılı çay üretim merkezlerinden biri olan Rize'de 2016 yılında yürütülmeye başlanan "Her Dem Toprak İçin" projesi yeni dönem çalışmaları ile devam ediyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:11 

Doğuş Çay, Rize, Ekonomi
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