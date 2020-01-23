Toprak ve camdan hikâyeler sergisi açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Toprak ve camdan hikâyeler sergisi açıldı - Son Dakika

Toprak ve camdan hikâyeler sergisi açıldı

6 saat önce

Silivri Belediyesi Kültür Müdürlüğü kursiyerleri tarafından seramik, mozaik ve vitray kullanılarak hazırlanan ürünlerin yer aldığı "Toprak ve Camdan Hikayeler" konulu sergi, sanat galerisinde açıldı.

Toprak ve camdan hikâyeler sergisi açıldı, System.String[]

Silivri Belediyesi Kültür Müdürlüğü kursiyerleri tarafından seramik, mozaik ve vitray kullanılarak hazırlanan ürünlerin yer aldığı "Toprak ve Camdan Hikayeler" konulu sergi, sanat galerisinde açıldı. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, "Kursiyerlerimizin cam, vitray, seramik ve mozaik çalışmalarını daha rahat yapabilecekleri alanları ve imkanlarını artıracağız" dedi.

BAŞKAN YILMAZ: SATIŞ YERİ İMKANI SAĞLAYACAĞIZ

Vitray-Mozaik Eğitmeni Suzan Cesur ile Seramik Eğitmeni Gülcihan Yönet'in öncülüğünde, Silivri Belediyesi Kültür Merkezi kursiyerleri tarafından hazırlanan serginin açılış töreni sanat galerisinde gerçekleştirildi. Açılışa Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz eşi Ezgi Yılmaz ile katıldı. Serginin açılış kurdelesini eğitmenler, kursiyerler ve davetliler ile kesen Başkan Yılmaz, yaptığı konuşmada "Silivri Belediyesi Kültür Müdürlüğümüzün kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği sergi açılışına ilginizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ayrıca birbirinden güzel eserler ortaya çıkaran kursiyerlerimizi ve eğitmenlerimizi yürekten tebrik ediyorum. Kursiyerlerimizin cam, vitray, seramik ve mozaik çalışmalarını daha rahat yapabilecekleri alanları ve imkanları artıracağız. Mekan olarak zorlandıklarını ifade eden kursiyerlerimizden biraz daha sabırlı olmalarını, Silivri'ye yakışan sosyal, kültürel, sanatsal spor tesislerinin bundan sonraki zaman diliminde birçoğunun tamamlanacağını müjdelemek istiyorum. Bu gibi faaliyetlerde hanımefendilerin yanında olacağımızı, önümüzdeki günlerde yaptıkları çalışmaları satışa sunacakları, aile bütçesine katkıda bulunacakları satış yerlerini de hizmetine sunacağımızı ifade etmek istiyorum" dedi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sergiyi gezen Başkan Yılmaz, kursiyerlerin hazırladığı easerleri tek tek inceleyerek bilgi aldı. İlgililer sergiyi 22-30 Ocak tarihleri boyunca ziyaret edilebilecek.


Volkan Yılmaz, Silivri, Cam, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 11:01 Kaynak: DHA
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