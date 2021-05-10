Son dakika haberleri: TOPRAK YIĞININA ÇARPIP, TAKLA ATAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

Son dakika habere göre KONYA'da, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki toprak yığınına çarparak, takla atan otomobilin sürücüsü Mehmet Özkük (65), yaşamını yitirdi.

KONYA'da, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki toprak yığınına çarparak, takla atan otomobilin sürücüsü Mehmet Özkük (65), yaşamını yitirdi. Kaza, saat 07.30 sıralarında, Kulu ilçesindeki Ahmet Başaran Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Özkük yönetimindeki 42 GC 336 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, yol kenarındaki toprak yığınına çarpıp, takla attı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, sürücü Özkük'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Mehmet Özkük'ün cansız bedeni, kaza yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Kulu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kulu, Kaza, Güncel, Son Dakika Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: TOPRAK YIĞININA ÇARPIP, TAKLA ATAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ - Son Dakika

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