Toprak yol çöktü, kamyon yan yattı: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Toprak yol çöktü, kamyon yan yattı: 2 yaralı - Son Dakika

Toprak yol çöktü, kamyon yan yattı: 2 yaralı

6 saat önce

MANİSA'nın Selendi ilçesinde, yağmur nedeniyle yumuşayan toprak yolda çökme olunca kamyon yan yattı.

Toprak yol çöktü, kamyon yan yattı: 2 yaralı, System.String[]

MANİSA'nın Selendi ilçesinde, yağmur nedeniyle yumuşayan toprak yolda çökme olunca kamyon yan yattı. Kamyondaki 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında, Yıldız Mahallesi'ndeki toprak yolda meydana geldi. Belediye personeli Yüksel Acun'un (37) kullandığı 45U 2106 plakalı kamyonun geçtiği toprak yolda, yağmur nedeniyle zeminin yumuşamasıyla çökme meydana geldi. Kamyon yan yatarken, şoför Acun ile beraberindeki Oğuz Kavak (30) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Selendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yüksel Acun, yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Devlet Hastanesi, Yıldız Mahallesi, Selendi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 05:16 Kaynak: DHA
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