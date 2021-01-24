Toprak yollar kilit parke taşıyla kaplandı - Son Dakika

Toprak yollar kilit parke taşıyla kaplandı

24.01.2021 14:06

Toprak yollar kilit parke taşıyla kaplandı Kavakbaşı Mahallesinde beton kilit parke taşı çalışması gerçekleştirildi Pamukkale Belediyesinin ilçe genelinde sürdürdüğü beton kilit parke taşı döşeme projesi kapsamında Kavakbaşı Mahallesinde de 8 bin metrekarelik alanda toprak olan sokaklar kilit...

Toprak yollar kilit parke taşıyla kaplandı

Kavakbaşı Mahallesinde beton kilit parke taşı çalışması gerçekleştirildi

DENİZLİ - Pamukkale Belediyesinin ilçe genelinde sürdürdüğü beton kilit parke taşı döşeme projesi kapsamında Kavakbaşı Mahallesinde de 8 bin metrekarelik alanda toprak olan sokaklar kilit parke taşı ile kaplandı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Hiçbir mahallemizde tozlu ve topraklı sokak bırakmayacağız" dedi.

Pamukkale Belediyesi, ilçe genelindeki beton kilit parke taşı döşeme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. 23 mahalleyi kapsayan beton kilit parke taşı projesinde şimdiye kadar Akdere, Güzelköy, Kale, Akhan, Güzelpınar, Eldenizli, Uzunpınar, Pınarkent, Belenardıç, Küçükdere, Akçapınar, Karakurt, Haytabey, Eymir ve Kurtluca mahallelerinde binlerce metrekarelik alanda çalışma yapıldı. Kavakbaşı Mahallesinde de çalışmalar aralıksız yapılırken, toprak olan tüm sokak ve caddelere beton kilit parke taşı döşendi. Pamukkale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Kavakbaşı Mahallesinde 8 bin metrekarelik alanda kilit parke uygulamasını yaptı.

"Tüm gayretimizle çalışıyoruz"

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, ilçenin dört bir yanının da aynı güzelliğe kavuşması, tüm vatandaşların yüzlerinin gülmesi için canla başla çalışmaya devam ettiklerini ifade ederek, "Mahallelerimizde başlattığımız beton kilit parke taşı döşeme projesi, tüm hızıyla devam ediyor. Vatandaşlarımız evlerinden çıkıp, sosyal yaşantıları gereği dışarı çıktıklarında belediyemizin güzel hizmetlerini her bir noktada hissetmeleri için tüm gayretimizle çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz. Hedefimiz Pamukkale'yi mutlu insanların yaşadığı kent haline getirmek" dedi.

Kavakbaşı Mahalle Muhtarı Soner Kurul, Pamukkale Belediyesi'nin mahallelerine güzel hizmetler yaptığını söyleyerek, yaz aylarında temeli atılan kapalı pazar yerinin yapımının bitme aşamasına geldiğini belirtti. Muhtar Kurul, "Mahalle sakinlerimiz yapılan hizmetlerden çok memnun. Son yapılan beton kilit parke taşı döşeme işlemi ile mahallemiz çamurdan tozdan kurtuldu. Başta Pamukkale Belediye Başkanımız Sayın Avni Örki olmak üzere bu uğurda emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Toprak yollar kilit parke taşıyla kaplandı
Toprak yollar kilit parke taşıyla kaplandı
Toprak yollar kilit parke taşıyla kaplandı
Toprak yollar kilit parke taşıyla kaplandı

Avni Örki, Kavakbaşı, Pamukkale, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Toprak yollar kilit parke taşıyla kaplandı - Son Dakika


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