Toprak zeminden Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'ne

Türkiye'nin köklü kulüplerinden Göztepe'nin 26 Ocak'taki Beşiktaş maçıyla ilk kez kullanacağı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi, kulübün 1968-1969 sezonundaki efsane kadrosunda yer alan Nevzat Güzelırmak'ı da sevindirdi.

Türk futboluna "Buldozer" Fevzi Zemzem, "İngiliz" Nevzat Güzelırmak, "Kestane" Gürsel Aksel, "Çarli" Çağlayan Derebaşı, "Panter" kaleci Ali Artuner, "Bombacı Halil" Halil Kiraz gibi isimleri kazandıran Göztepe, Avrupa Fuar Şehirleri Kupası'nda (şimdiki adıyla UEFA Kupası) 1968-1969 sezonunda yarı final oynamış ve bu başarıyı gösteren ilk Türk takımı olmuştu.

Göztepe, 1967-1968 sezonunda ise aynı organizasyonda 3. turda eşleştiği İspanyol ekibi Atletico Madrid karşısında ilk maçı 2-0 kaybetmesine rağmen, rövanşta Alsancak Stadı'nda ağırladığı rakibini 3-0 yenerek elemişti.

O dönemden sonra "efsane kadro" olarak anılan ekipte forma giyen isimlerden Nevzat Güzelırmak, Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde AA muhabirine yaptığı açıklamada, sarı-kırmızılı ekiple tanışmasının çocukluk çağına denk geldiğini söyledi.

Çayırlıbahçe formasıyla oynadıkları bir karşılaşmanın ardından Abbas Göçmen'in yanına geldiğini anlatan Güzelırmak, "Sarı' dedi, 'sen Göztepe'yi sever misin', 'severim efendim' dedim. 'Yarın malzemeni gel al' dedi. Tüm muhitteki arkadaşlarımla Göztepe sahasına gittik. Adımımızı bir attık, atış o atış. Bütün hayatımız, gençliğimiz, helali hoş olsun Göztepe'yi temsil etmekle geçti." dedi.

"Antrenmanlar toprak zeminde"

Göztepeli olmaktan her zaman gurur duyduğunu belirten Güzelırmak, şunları kaydetti:

"Göztepe takımının bütün antrenmanlarını toprak zeminde yapardık. Başka şansımız yoktu, küçücük odada giyinirdik. Olumsuz şartlarda spor hayatımızı devam ettirdik. O kadar zevk alıyorduk ki birbirimizden arkadaş grubu olarak... Oynadığımız futboldan da zevk alıyorduk. Arkadaşlığımız ve dostluğumuz üst düzeydeydi bizim. Bu başarı dediğimiz hadiseyi getirdi. Bütün Türkiye'yi mutlu eden bir takım haline geldi Göztepe. Burada sevgili Adnan abinin (Adnan Süvari) fevkalade büyük rolü var."

"Gürsel Aksel ismi fazlasıyla layık"

Güzelırmak, Göztepe'nin Mehmet Sepil'in kulüp başkanlığı döneminde çok güzel işlere imza attığını belirterek, "Göztepe camiası olarak ona müteşekkiriz. Şu gördüğünüz stada ağabeyim olan, 12 sene yan yana berabere oynadığımız Gürsel Aksel'in ismi verildi, fazlasıyla layık." diye konuştu.

Göztepe'nin geçen sene son maçta Süper Lig'de kaldığını hatırlatan Güzelırmak, "Geçen sene gibi sıkıntı yaşamayalım çünkü geçen sene son maçta kurtardık paçayı, böyle bir duruma düşmeyelim. Mehmet Sepil'in haklı olarak kendine göre planı projesi var." dedi.

Güzelırmak, 18. haftanın sonunda 26 puanı bulunan Göztepe'nin bu sene deplasmanda çok puan aldığını hatırlatarak, yeni statla birlikte iç sahada daha başarılı bir görüntü çizeceğine inandığını kaydetti.