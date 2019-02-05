Son Dakika Haberleri: Toprakkale'de Asayiş Uygulaması

Toprakkale'de Asayiş Uygulaması

1 saat önce

Toprakkale ilçesinde polis ekiplerince asayiş uygulaması yapıldı.

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Toprakkale ilçesinde polis ekiplerince asayiş uygulaması yapıldı.

Toprakkale İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce 35 personelin katılımıyla ilçede çeşitli iş yerlerinde ve derneklerde asayiş uygulaması yapıldı.

Narkotik dedektör köpeklerinin de kullanıldığı uygulamada 87 dernek ve iş yerinin denetlendiği, uygulama sonucu herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 02:49 Kaynak: AA

Polis, Toprakkale, Güncel
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