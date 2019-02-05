Toprakkale'de Asayiş Uygulaması

Toprakkale ilçesinde polis ekiplerince asayiş uygulaması yapıldı.

Toprakkale ilçesinde polis ekiplerince asayiş uygulaması yapıldı.



Toprakkale İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce 35 personelin katılımıyla ilçede çeşitli iş yerlerinde ve derneklerde asayiş uygulaması yapıldı.



Narkotik dedektör köpeklerinin de kullanıldığı uygulamada 87 dernek ve iş yerinin denetlendiği, uygulama sonucu herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı bildirildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Ünlü İş İnsanı Nazire Dedeman Çağatay Yaşamını Yitirdi

Çılgın Sedat Serebral Palsi Hastası Oğlunun Tedavisi İçin Yaşadığı Zorlukları Anlattı: Her Şeyimi Sattım

Erdoğan: İş Bankası Hazine'nin Malı Olacak

Çalıştığı İnşaattan "Az Kaldı Bitecek" Paylaşımı Yapan İşçi, İş Makinesinden Kopan Parçayla Can Verdi