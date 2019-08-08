Son Dakika Haberleri: Toprakkale'de polisten sahte para ve dolandırıcılık uyarısı
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Toprakkale'de polisten sahte para ve dolandırıcılık uyarısı

26 dakika önce

Toprakkale İlçe Emniyet Amirliği ekipleri Kurban Bayramı nedeniyle kurban satıcılarını, sahte para ve dolandırıcılık konularında uyardı.

Toprakkale'de polisten sahte para ve dolandırıcılık uyarısı, System.String[]
Toprakkale İlçe Emniyet Amirliği ekipleri Kurban Bayramı nedeniyle kurban satıcılarını, sahte para ve dolandırıcılık konularında uyardı.
Kurban satıcılarına, sahte parayı gerçeğinden ayırt etme yöntemleri hakkında bilgi veren ekipler, hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı da besicilere uyarılarda bulundu.
Kurban Bayramı, Toprakkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:44 Kaynak: AA
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