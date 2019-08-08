Toprakkale'de polisten sahte para ve dolandırıcılık uyarısı
26 dakika önce
Toprakkale İlçe Emniyet Amirliği ekipleri Kurban Bayramı nedeniyle kurban satıcılarını, sahte para ve dolandırıcılık konularında uyardı.
Toprakkale Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:44 Kaynak: AA
İlçe Emniyet Amirliği ekipleri Kurban Bayramı
nedeniyle kurban satıcılarını, sahte para ve dolandırıcılık konularında uyardı.
Kurban satıcılarına, sahte parayı gerçeğinden ayırt etme yöntemleri hakkında bilgi veren ekipler, hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı da besicilere uyarılarda bulundu.
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