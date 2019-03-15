Son Dakika Haberleri: Toprakkale'de "Uyuma" Uygulaması Anlatıldı

Toprakkale'de "Uyuma" Uygulaması Anlatıldı

1 saat önce

Toprakkale ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında tek tuşla ihbarda bulunmaya imkan tanıyan "Uyuma" uygulamasının tanıtımı yapıldı.

Toprakkale'de
Toprakkale ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında tek tuşla ihbarda bulunmaya imkan tanıyan "Uyuma" uygulamasının tanıtımı yapıldı.

Toprakkale Gençlik Merkezi salonunda yapılan programda Toprakkale İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından öğrenci ve vatandaşlara, İçişleri Bakanlığınca uyuşturucuyla mücadele kapsamında geliştirilen "Uyuma" isimli mobil uygulaması anlatıldı.

Vatandaşların uyuşturucu satıcılarını emniyete bildirme konusunda daha duyarlı olmaları gerektiğini dile getiren yetkililer, Uyuma uygulamasıyla bunun daha kolay hale getirildiğini ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:00 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Toprakkale, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vergi İndirimi İçin Eksik Ödemeleri Olanlara Kolaylık Risk Merkezi Raporu Başvurusu Bugün Saat 18.30'da e-Devlet Üzerinden Verilmeye Başlanacak

Son Dakika! MİT TIR'larının Durdurulması Olayının İhbarcısı Mustafa İlhan Ordu'da Yakalandı Anaç Koyun Keçi Destek Ödemeleri Bugün Başlıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 11:46:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Toprakkale'de "Uyuma" Uygulaması Anlatıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]