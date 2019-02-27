Son Dakika Haberleri: Toprakkale Yeni Sanayi Sitesine Kavuşuyor

Toprakkale Yeni Sanayi Sitesine Kavuşuyor

55 dakika önce

AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, Toprakkale Küçük Sanayi Sitesi Projesi'nin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2019 yatırım programına alındığı söyledi.

Toprakkale Yeni Sanayi Sitesine Kavuşuyor, System.String[]
AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, Toprakkale Küçük Sanayi Sitesi Projesi'nin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2019 yatırım programına alındığı söyledi.

Kaya, düzenlediği basın toplantısında, projenin yatırım programına alınmasının önemli bir adım olduğunu dile getirdi.

Projenin hem ilçe hem Osmaniye ekonomisine önemli katkı sağlayacağını ifade eden Kaya, "Bakanlığımızın sanayi sitesi yapımını 2019 yatırım programına alması, sanayici esnaflarımız ve halkımız tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Kent ekonomisi açısında önemli bir yatırım olan küçük sanayi sitesinin en kısa sürede tamamlanması için çalışacağız." dedi.

Projenin yatırım programına alınmasının önemli bir adım olduğunu kaydeden Kaya, "Hem kooperatif yönetimi hem bizler ve ilgili kurumlar, ilgili bakanlıklarla sıkı bir iletişim içerisinde olacak ve kent ekonomisi için önemli yatırımın hız kazanmasını sağlayacağız. Bakanlık yetkilileri inşaat alanında incelemelerde bulunacak ve ne aşamada olduğunu, neler yapılacağını belirleyecek. İnşallah en kısa sürede bu hizmeti kentimize kazandıracağız. Emeği geçenlere de teşekkür ediyorum. AK Parti olarak her zaman sanayicilerimizin yanındayız" şeklinde konuştu.


Toprakkale Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Mehmet Demirci de, projenin yatırım programına alınmasında emeği geçenlere teşekkür etti.


Projenin Osmaniye için büyük bir hizmet olacağını dile getiren Demirci "Osmaniye'de Toprakkale kalesinin yanına kurulacak sanayi sitesinde 242 işyerinin yanı sıra cami, otel, tır garajı, idari bina, akaryakıt istasyonu, sağlık tesisi ve çıraklık eğitim merkezinin yer alacak" dedi.


Proje sayesinde 5-6 bin kişinin istihdam edilmesinin beklendiğini ifade eden Demirci, projenin 2019 yatırım programına dahil edilmesinin büyük bir memnuniyetle karşılandığını sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 04:45 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Müdürü Olduğu Okulun Çatısını Hizmetlilerle Birlikte Onardı Otomotiv Devi Ford, Binlerce Çalışanını İşten Çıkarıyor

Konteynerden Çıkan Erkek Bacakları Olayının Detayları Belli Oldu! Cani Yeğen, Cinayeti İtiraf Etti Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yerel Seçimler Öncesi Kritik Uyarı: Biz Tökezlersek Bayram Ederler
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 17:40:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Toprakkale Yeni Sanayi Sitesine Kavuşuyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]