Toprakla buluşturulan çoban fasulyesinin kalitesi artırılacak

Ordu'nun Gürgentepe ilçesine özgü çoban fasulyesinin yaygınlaşması ve kalitesinin artırılması amacıyla 19 üretici için tesis kuruldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ordulu üreticilerin sadece kendi ihtiyaçları için ürettiği ürünlerin yaygınlaştırılması ve tanıtılması amacıyla çalışmalara devam ediliyor.

Bu kapsamda Gürgentepe ilçesinde sadece ihtiyaçların giderileceği kadar ekimi yapılan çoban fasulyesinin, daha fazla yaygınlaşması ve kalitesinin artırılması için Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve DOKAP iş birliğiyle 19 üreticiye, 20 dekar alanda tesis kuruldu.

Bu tesislerde üretilecek çoban fasulyesinin alım garantisi, Ordu Büyükşehir Belediyesinin uygulamaya koyduğu sözleşmeli tarım modeliyle sağlanacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, fasulye ekiminin ardından yaptığı konuşmada, bütün hemşehrilerinin Hıdırellez'ini tebrik ederek, bu anlamlı günde bir bereket çalışması yaptıklarını vurguladı.

Bu vesileyle hem fasulyenin tanıtımını yapmış hem de baharın gelişini bu ekimle kutlamış olduklarını belirten Güler, şunları kaydetti:

"Bu fasulye Türkiye'de ve dünyada isim yapacak bir ürün. Protein değeri, kolay pişmesi ve lezzeti açısından çok iyi bir fasulye denilebilir. En önlemli özelliklerinden biri de dekarda 500 kilogram verim alınması. Bu anlamda bu ürün ilave gelir kaynağı olup ürün çeşitliliğini sağlamış olacak. Bu fasulyenin büyümesi de modern usullere göre sağlanacak."

"Sonuna kadar üretmeye devam edeceğiz"

Güler, gıda arz güvenliğinin geleceğin en önemli konusu olacağına işaret ederek, "Dünyada ve ülkemizde görülen salgın sonrasında da gıda konusu çok önemli bir hal almış durumda. Biz aynı zamanda Ordu'nun kendine yeten bir il olması için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bununla birlikte de tarım ve hayvancılığa büyük önem veriyoruz." ifadesini kullandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz ise ürün çeşitliğinin artırılması ve üreticilere ilave gelir kapısının açılması için çalışmalar gerçekleştirildiğini belirtti.

Fasulye yetiştiriciliği projesi kapsamında il genelinde 85 dekar yeni oluşturacakları üretim alanları olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Bu ürünümüzün telli destek sistemi ile iple askıya alarak yetiştirilmesini sağlayacağız. İçinde bulunduğumuz dönem bize tarımın ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Sayın Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Hilmi Güler'in belirtiği gibi sonuna kadar üretmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.