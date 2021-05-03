Topraksız tarım ile çilek üretimini 3'e katlıyor - Son Dakika

Topraksız tarım ile çilek üretimini 3'e katlıyor

03.05.2021 19:32

Topraksız tarım ile çilek üretimini 3'e katlıyor Ordu'da çilek üreten çift, 500 metrekare alanı katlı sistem olarak kullanıp, bin 500 metrekareye çıkarttı Topraksız olarak çilek üretimine başlayan Esra-Tolga Yıldız çifti, yılın her ayı üretecekleri çilekte 10 ton rekolte bekliyor Ordu'nun...

Topraksız tarım ile çilek üretimini 3'e katlıyor

Ordu'da çilek üreten çift, 500 metrekare alanı katlı sistem olarak kullanıp, bin 500 metrekareye çıkarttı

Topraksız olarak çilek üretimine başlayan Esra- Tolga Yıldız çifti, yılın her ayı üretecekleri çilekte 10 ton rekolte bekliyor

ORDU - Ordu'nun Fatsa ilçesinde kurdukları topraksız tarım sistemiyle çilek üretimi yapan çift, 500 metrekare alan üzerinde yıllık 10 ton üretim yapmayı hedeflediklerini, bunun ise normal üretimin 3 katı olduğunu söyledi.

Son yıllarda üründe kaliteyi ve rekolteyi artırmak amacıyla ön plana çıkan topraksız tarımla yetiştirilen ürünlerden birisi de çilek. Seralarda 6 ay sezonu bulunan çileğin üretimi, topraksız tarımla birlikte yılın her ayında üretilebiliyor. Ordu'nun Fatsa ilçesinde de fındık bahçelerini keserek topraksız tarım serasını kuran çift ürettikleri çilekler için pazar sıkıntısı çekmediklerini, kalitesinin de de üst düzey olduğunu söylediler. Yaptıkları araştırmalar sonucu bölgeye uygun çilek türünü diktiklerini söyleyen Esra ve Tolda Yıldız isimli çiftçi 3'e katladıkları üretimlerini, yakın zamanda üretim kapasite artırımı ile daha da arttıracaklarını söylediler.

"500 metrekare alanda 10 ton çilek üretimi"

Kurdukları kapasitelerine göre 500 metrekare alan üzerinde yıllık 10 ton çilek üretimi yapacaklarını belirten Esra Yıldız, "Topraksız tarım bu bölgede genel olarak tercih edilmiyor. Üretim sahası küçük olup üretimi yüksek olan topraksız tarımdır. Bizim üretim alanımız 500 metre kare alanı kurulu fakat topraksız tarım sayesinde biz bin 500 metre kare üretim yapıyoruz. Katlı sistem olduğu için topraksız tarımın avantajları bu yönde oluyor. Bölgemizin ana geçim kaynağı fındık. Tabi fındıklarının kesilmesini kesinlikle burada ki vatandaşlarımız istemiyorlar. Küçük bir alanda başlamak istedik ve gerçekten şuanda çok memnunuz. Fındığa alternatif olarak çilek üretimi olabilir. Biz bunu test ettik ve başarılı bir üretim oldu. Örtü altı yetiştiriciliği her bölgede olabilir. Kalite olarak birinci sınıf çilek üretimi yapıyoruz. Bölgeye uygun çilek türünü seçtik ve sonrasında kendi de rahatça uyum sağladığı için kaliteli üretim ortaya çıkıyor. Kendim ziraat mühendisiyim ve bu konularda da bilgim yüksek. Bilinçli üretim yaparak kaliteli çilek yetiştiriyoruz. Hasat için bizim seramızda yıllık 10 ton çilek üretimi var" dedi.

"Pandemi sürecinde arttı, başlamak isteyen herkese yardımcı olmak isteriz"

"Hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum, çilek sürekli hasat edilen bir meyve" diyen Yıldız, "Nisan ayından Aralık ayına kadar devamlı hasat yapılıyor. Çilek optimum koşulları seven bir meyve, 24-25 derecede yetişen ve nemin düşük olması gerekiyor. Gerekli koşulları oluşturunca çilek gerçekten üreticileri sevindirir. Bu tür tarımı yapmak isteyen herkese yardımcı olmaya hazırız. Pandemi döneminde organik çilek yetiştiriciliği çok öne çıktı. Bizlerden vatandaşlarımız seraya gelerek dalından kopardıkları çilekleri alıp evlerine götürüyorlar. Perakende satış yapıyoruz ve herkeste bizlerden çok memnun" şeklinde konuştu.

"Ordu'daki topraksız tarım açığını değerlendirmek istedik"

Serayı kurarken fındık bahçelerinin bir bölümünü kesmek zorunda olduklarını söyleyen Tolga Yıldız da Ordu'da az olan topraksız tarım açığını değerlendirmeye çalıştıklarını belirterek, "Babam ilk başta çok sıcak bakmadı bahçenin kesilmesine Kendisini ikna ettikten sonra seramızı kurmak için çalışmaları yaptık ve bölgede tek olan bu serayı kurduk. Devletimiz de bizim büyük destek sağladı. Kurduktan sonra ciddi anlamda üretime başladık ve gerçekten lezzetli çilekleri yetiştirdik. Pazar konusunda gerekli çalışmaları yaparak ürettiğimiz çilekleri hemen pazara indiriyoruz. En iyisini yapmaya çalışıyoruz. Gün geçtikçe daha da fazla kişi bizlere ulaşıyor. Topraksız tarım üretimi ile Ordu bölgesinde ciddi bir açık vardı. Bizde o açığı değerlendirmek istedik. Üretim yapmak isteyen herkes önce araştırsınlar ve ona göre yatırımlarını yapsınlar" ifadelerini kullandı.

Topraksız tarım ile çilek üretimini 3'e katlıyor
Topraksız tarım ile çilek üretimini 3'e katlıyor
Topraksız tarım ile çilek üretimini 3'e katlıyor
Topraksız tarım ile çilek üretimini 3'e katlıyor

Tolga Yıldız, Fındık, Tarım, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Topraksız tarım ile çilek üretimini 3'e katlıyor - Son Dakika Ekonomi


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