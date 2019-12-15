"Topraksız tarım" ile fide üreten firma siparişlere yetişemiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Topraksız tarım' ile fide üreten firma siparişlere yetişemiyor - Son Dakika

"Topraksız tarım" ile fide üreten firma siparişlere yetişemiyor

6 saat önce

Bilecik'in Söğüt ilçesindeki bir firma, topraksız tarım uygulamaları kapsamında ürettiği fideleri, yurt içi ve yurt dışına gönderiyor.

Bilecik'in Söğüt ilçesindeki bir firma, topraksız tarım uygulamaları kapsamında ürettiği fideleri, yurt içi ve yurt dışına gönderiyor.

İlçede 25 yıl önce çiftçilere ilaç tedarik eden bir kuruluş olarak sektöre giren firmanın yetkilileri, topraksız tarım çalışmalarını inceleyerek bu alana yöneldi.

30 dekar alanda ağırlıklı olarak domates ve biber çeşidinde sürdürdükleri fide üretimini topraksız tarımla buluşturan firma, yurt içi ve dışından gördükleri ilgi üzerine siparişlere yetişemiyor.

Firmanın Ziraat Mühendisi Çağın Deniz Dikmen, AA muhabirine, Türkiye'nin fide konusunda dünya ile yarıştığını, bu konuda önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Başlangıçta 3 dekarda fide yetiştirirken gittikçe büyüyerek 30 dekara ulaştıklarını belirten Dikmen, "Yıllık 100 milyon adet fide kapasitesine ulaştık. Tohumculuk için gerekli yatırımlarımızı yaptık. Tohumlarımız dünyadan aşırı talep görüyor." dedi.

"Özellikle yurt dışından bu konuda çok talep geliyor"

Dikmen, toprakta bitkiyi yetiştirmekte zorlanınca arayışa girdiklerini anlattı. Bu işlemde sezonun kısa kaldığını, yabancı otla mücadelenin zor olduğunu kaydeden Dikmen, şöyle devam etti:

"Biz de topraksız tohum üretimini tercih ettik. Özellikle yurt dışından bu konuda çok talep geliyor. Sadece bitkinin istediği gübre ve gerekli mineralleri hazırlıyoruz, tanklarımıza aldığımız solüsyonu perlit torbalarının içinden dolaylı olarak veriyoruz. Bitki, gerekli şartlar sağlandığı için çok güzel gelişme gösteriyor. Topraksız tarımın, üretim veya sağlık bakımında topraklı tarımla bir farkı yok. Çevre sağlığı bakımından daha da faydalı. Balkan ülkeleri başta olmak üzere Türk cumhuriyetleri ve İsrail'e kadar tohum dağıtımı yapıyoruz."

Dikmen, özellikle domates fidesine talep çok yoğun olduğu için bundan sonraki yıllarda daha fazla ülkeye satış yapmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Topraksız tarım ile fide üreten firma siparişlere yetişemiyor

Bilecik, Dikmen, Söğüt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 12:30 Kaynak: AA
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