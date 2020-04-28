Topraksız tarım ile jeotermalle yılda 3 bin 500 ton domates üretiliyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Topraksız tarım ile jeotermalle yılda 3 bin 500 ton domates üretiliyor - Son Dakika Ekonomi

Topraksız tarım ile jeotermalle yılda 3 bin 500 ton domates üretiliyor

6 saat önce

Topraksız tarım ile jeotermalle yılda 3 bin 500 ton domates üretiliyor Uşak'ın Banaz ilçesinde 80 dekarlık alanda kurulan topraksız serada yıllık 3 bin 500 ton salkım domates üretiliyor.

Topraksız tarım ile jeotermalle yılda 3 bin 500 ton domates üretiliyor

UŞAK - Uşak'ın Banaz ilçesinde 80 dekarlık alanda kurulan topraksız serada yıllık 3 bin 500 ton salkım domates üretiliyor. Korona virüs (Covid-19) salgınına rağmen üretime devam edilirken domatesler başta iç pazar olmak üzere pek çok Avrupa ülkesine ihraç ediliyor.

Domates üretiminde Dünya'nın önemli üretim merkezlerinden biri olan Banaz'da jeotermal ısı kullanarak üretilen domateslerden ortalama 50 kilogram verim alınıyor. Topraksız jeotermal serada yüksek verim alınması nedeniyle üretilen salkım domateslerden günlük ortalama 20 ton elde edilirken yılda ise 3 bin 500 ton üretiliyor. Korona virüs salgınına rağmen üretime devam edilirken tüm yıl verim alınan domateslerin yaklaşık üçte biri ise başta Almanya ve Rusya olmak üzere pek çok Avrupa ülkesine ihraç ediliyor.

"Dekarda 50 ton üretim hedefliyoruz"

Banaz'ı, jeotermal konumunun olması nedeniyle tercih ettiklerini belirten seranın Üretim Müdürü Barkın Neslihanoğlu, "Böylelikle 60 ile 65 derecede sıcak sudan faydalanıyoruz. Dekarda ortalama 50 ton üretim hedefimiz vardır. 70 ile 90 gün arasında hasada kadar bir süremiz vardır. Ondan sonra hasatla birlikte 1 yıl boyunca verim alıyoruz" dedi.

"Domatesin dünyada üçüncü üreticisiyiz"

Domatesin en çok tüketilen meyve durumunda olduğuna ve ondan dolayı tercih ettiklerine değinen seranın Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Yavuzpala, "Biz dünyada üçüncü domates üreticisiyiz. Biz yıllık 3 bin ile 3 bin 500 ton domates üretiyoruz, başka ürünlerimiz de var. Domatesin önemli bir bölümünü ihraç etmeye asıl bu sene başladık. Almanya'ya direkt ihracat yapıyoruz. Bu dönemde satışlarımızın önemli bir bölümü iç pazar, yüzde 15'i gibi bir kısmını da Rusya'ya gönderiyoruz. Fakat kış döneminde ise satışlarımızın çok önemli bir kısmını Avrupa'ya ihracat yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Topraksız tarım ile jeotermalle yılda 3 bin 500 ton domates üretiliyor

Banaz, Uşak, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.04.2020 01:33 Kaynak: İHA


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