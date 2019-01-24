Topraksız Tarımla 10 Ay Boyunca Çilek Üretiyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan çiftçi Fahrettin Erdoğan, iki sene önce başladığı topraksız tarım uygulamasıyla yılın 10 ayında çilek üretimi yapıyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan çiftçi Fahrettin Erdoğan, iki sene önce başladığı topraksız tarım uygulamasıyla yılın 10 ayında çilek üretimi yapıyor.



Kırsal Edebey Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan Erdoğan, 2 sene önce su kültüründe üretim modeli olarak da bilinen topraksız tarıma yöneldi.



Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yönteme, birim alandan daha fazla ürün elde etmek ve kaliteyi artırmak amacıyla geçtiğini belirterek, "Çalışmalarım sonucu katlı sera ve topraksız serayı kurdum. Biraz maliyetli ama epeyce bir verim aldık. 2 senedir bu işi yapıyorum. İnegöl'e ilk defa biz getirdik. Bursa'da birkaç yerde yapılıyor." dedi.



1 dönümden yılda 30 ton ürün alıyor



Bu üretim modelinde girdi maliyetlerinin yüksek olduğunu ama yılın 10 ayında ürün alınabildiğini dile getiren Erdoğan, aralık ve ocak aylarının ise dinlenme süreci olduğunu anlattı.



Erdoğan, "Topraklı tarıma göre verim daha iyi, birim alandan daha çok ürün elde ettik ve daha kaliteli. 1 yılda tek kök, 1 kilogram çilek veriyor. Burada 32 bin kök çilek fidesi var. Yani 1 dönüm topraksız tarım serasından yılda toplam 30 ton verim alıyoruz." diye konuştu.



Erdoğan, ürünü pazarlamakta sıkıntı yaşamadığını da sözlerine ekledi.

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