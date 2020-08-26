Toprakta kurutma aflatoksine neden oluyor - Son Dakika

Aydın'ın başlıca ihraç ürünleri arasında yer alan incirde, aflatoksin oluşumunun önlenebilmesi için hasat sonrası kurutma işlemine dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.

İncirde kurutma zemini ve kurutma süresinin aflatoksin oluşumu yönünden çok önem taşımakta olduğuna işaret eden Ufresh Gıda Mühendisi Safiye Boz Koç, "Kurutmada ayaklı kerevetler tercih edilmelidir. Kesinlikle toprak zeminler kullanılmamalıdır. Kerevetlerin üzeri, inciri çiğden, yağıştan korumak ve akşamları incir kelebeğinin yumurta bırakmasını önlemek amacıyla hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde naylon gibi materyal ile örtülmelidir. Ayrıca son yıllarda incir kurutulurken ayaklı kerevetlerle alçak tünelde kurutma ve güneş kollektörlü sistemde kurutma olmak üzere farklı kurutma şekilleri de uygulanmaktadır. Bu çeşit kurutma yöntemleriyle güneş enerjisinden azami yararlanmak suretiyle daha kısa sürede zararlılardan arındırılmış hijyenik ürün elde etmek mümkün olmakta böylece aflatoksin oranı da azalmaktadır" dedi.

Ağaçtan yere düşen olgunlaşmış buruk incirlerin nem içeriğinin yaklaşık yüzde 30-50 civarında olduğunu açıklayan Ufresh Gıda Mühendisi Safiye Boz Koç, yenmeye hazır kuru incirin içerdiği nem oranının ise yüzde 20-22 civarında olmasının uygun görüldüğünü belirtti. Bu yüzden buruk incirlerin kerevetler üzerinde ve güneş ışığı altında havanın güneşli olma durumuna göre 3-5 gün bekletilmesi gerektiğini ifade eden Gıda Mühendisi Safiye Boz Koç, "Yeterince kurumamış incirler sergiden alınmamalı, sergiden alma tercihen sabah çiğ kalktıktan sonraki sabah erken henüz incirler fazla ısınmadan yapılmalıdır. Bu sürenin uzatılması durumunda da kuru incirler aşırı derecede kurur ve sertleşir. Bu da istenmeyen bir durumdur" diye konuştu.

Sergideki incirler güneş battıktan sonra ayıklanmalı

Üreticilere kuru incir ayıklama işlemlerinin güneş ışığının olmadığı akşam saatlerinde yapması uyarısında bulunan Koç, şunları söyledi: "Üretici tarafından kuru incirlerin kalite sınıflarına ayrılması işlemi, geceleyin yapılmamalıdır. Çünkü özellikle incir kurdu kelebekleri geceleyin, kuru incirler üzerine yumurtalarını bırakarak çoğalma yolunu seçmektedirler. Hurda incirler, herhangi bir bulaşmayı önlemek üzere ayrı bir yerde kurutulmalı ve depolanmalıdır. Sergi ve depoda çalışanlar temizlik koşullarına uymalıdır" - AYDIN