Son Dakika Haberleri: Topraktan çıkartılan "yunus iskeleti" hem sergilenecek hem incelenecek
Son Dakika Güncel Topraktan çıkartılan 'yunus iskeleti' hem sergilenecek hem incelenecek

Topraktan çıkartılan "yunus iskeleti" hem sergilenecek hem incelenecek

57 dakika önce

İzmir'in Çeşme ilçesinde 5 yıl önce ölü bulunan ve Ege Üniversitesi (EÜ) Botanik Bahçesi Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi bahçesine gömülen şişe burunlu yunusun iskeletinin, sergilemek ve incelemek üzere topraktan çıkarıldığı bildirildi.

Topraktan çıkartılan

İzmir'in Çeşme ilçesinde 5 yıl önce ölü bulunan ve Ege Üniversitesi (EÜ) Botanik Bahçesi Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi bahçesine gömülen şişe burunlu yunusun iskeletinin, sergilemek ve incelemek üzere topraktan çıkarıldığı bildirildi.

Ege Üniversitesi Tabiat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Tümel Tansu Kaya koordinatörlüğünde gerçekleştirilen iskeletin topraktan çıkarma çalışmalarına öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Çeşme'ye bağlı Ildırı beldesi sahilinde 5 yıl önce ölü bulunan, 2.35 metre uzunluğunda, 250 kilogram ağırlığındaki şişe burunlu yunusun, organik kısımlarının çürümesi için 5 yıl önce toprağa gömüldüğünü ifade etti.

Rektör Budak, eğitim ve araştırmada kullanılacak yunus iskeletinin Tabiat Tarihi Müzesinde de sergileneceğini belirtti.

EÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kerim Çiçek ise Türkiye'de yalnızca iki ya da üç örneği bulunan EÜ'deki iskeletin halka açık sergilenen ilk örnek olacağını bildirdi.

Ege Üniversitesi, Çeşme, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:54 Kaynak: AA
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