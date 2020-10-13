Topraktan geliştirilen böcek ilacı badem üretimine umut oldu - Son Dakika

Topraktan geliştirilen böcek ilacı badem üretimine umut oldu

13.10.2020 10:59

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde (KSÜ) bilim insanları tarafından, tek hücreli su canlılarının fosilleşmiş kalıntılarından oluşan diatom toprağından elde edilen organik böcek ilacı, Adıyaman'daki badem ağaçlarında olumlu sonuç verdi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde (KSÜ) bilim insanları tarafından, tek hücreli su canlılarının fosilleşmiş kalıntılarından oluşan diatom toprağından elde edilen organik böcek ilacı, Adıyaman'daki badem ağaçlarında olumlu sonuç verdi.

Adıyaman Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü ekipleri, KSÜ bilim insanlarınca geliştirilen organik böcek ilacını, Kahta ilçesine bağlı Tuğlu köyündeki 24 badem ağacına uyguladı.

Ekipler, hasat sonrası yaptıkları incelemede diatom toprağından elde edilen organik böcek ilacının kimyasal ilaçlara göre daha iyi sonuç verdiğini belirledi.

Adıyaman Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü Ziraat Yüksek Mühendisi Öznur Çağlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, badem ve arıcılıkta Ar-Ge projeleri yürüterek üreticilere teknik destek verdiklerini söyledi.

Kentte badem üretimini kısıtlayarak verimi olumsuz etkileyen birçok hastalık ve zararlı böceklerin olduğunun altını çizen Çağlar, şöyle devam etti:

"Üreticiler herhangi bir zararlı böcekle karşılaştığında ilk olarak kimyasal mücadeleye başvuruyor. Bunun nedeni ise kimyasal mücadelenin hızlı sonuç veriyor olmasıdır. Aslında kimyasal mücadele, en son başvurulması gereken mücadele şekli olup, biyolojik, biyoteknik mücadele gibi farklı mücadele yöntemleri mevcut. Bu noktadan hareketle Enstitü Müdürlüğü olarak bademin ana zararlısı olan badem iç kurduyla kimyasal mücadeleye alternatif olabilecek çalışmalar başlattık."

Organik ilaç daha iyi sonuç veriyor

Çağlar, çalışma kapsamında deneme parselleri oluşturarak diatom toprağından elde edilen organik böcek ilacını uyguladıklarını aktararak, şöyle konuştu:

"Toplamda 24 ağaç bu uygulama için kullanıldı. Hasat sonrası her bir ağacın verimi ve badem iç kurdu ile bulaşıklık durumu incelendi. Organik ilaç uyguladığımız ağaçlarda bilimsel olarak ümit var sonuçlar elde ettik. Badem iç kurdu zararlısına karşı kimyasal ilaç yerine doğadan gelen bir çözüm olan diatom toprağını uygulamak daha faydalı oluyor."

Üreticilerden Serhat Yıldırım da diatom toprağından elde edilen organik böcek ilacının daha iyi sonuç vermesinin sevindirici olduğunu ifade ederek, "Maliyet olarak da daha uygun. Bizler de artık diatom toprağıyla elde edilen ilaçla ağaçlarımızı ilaçlayıp daha verimli sonuçlar elde edeceğiz." dedi.

Topraktan geliştirilen böcek ilacı badem üretimine umut oldu
Topraktan geliştirilen böcek ilacı badem üretimine umut oldu
Topraktan geliştirilen böcek ilacı badem üretimine umut oldu
Topraktan geliştirilen böcek ilacı badem üretimine umut oldu

Kahramanmaraş, Kimyasal, Adıyaman, Hasat, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Topraktan geliştirilen böcek ilacı badem üretimine umut oldu - Son Dakika

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