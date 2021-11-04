Mudanya'da kamusal alanlarda yetiştirilen zeytin hasadı başladı - Son Dakika

Bursa'nın Mudanya ilçesinde kamuya ait alanlarda yetişen zeytinin hasadına başlandı.

Mudanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Birimi ile Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Zeytin Dalı Birimi'nden oluşan ekip, ilçe merkezindeki kamuya ait alanlarda yetişen zeytinin hasadını yapıyor. Toplanan zeytinler, işlenmek üzere zeytinyağı üretim tesislerine gönderiliyor.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, elde edilen zeytinyağının Zeytin Dalı ekibi tarafından ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacağını kaydetti.

Türkyılmaz, "Hem ihtiyaç sahibi ailelerimize hem de üreten çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Yardımlarımız ve desteklerimiz artarak devam edecek." diye konuştu.