Toptancı halinde 1 Mayıs mesaisi - Son Dakika

ANTALYA Toptancı Hali'nde, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması da başlarken, özel izinle çalışmalara devam ediliyor. Kasalara doldurdukları ürünlerin başında bekleyen bazı üreticilerin, sosyal mesafe ve maske kuralına uymadığı gözlendi.

Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihtiyacının karşılandığı merkezlerden biri olan Antalya Toptancı Hali'nde, 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü ve 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde çalışmalar sürdürülüyor. Tedarik zincirinin aksamaması için verilen özel izin sayesinde çiftçiler, gece seralarından topladıkları ürünlerini sabahın ilk saatlerinde toptancı haline getirdi. Domatesten bibere, patlıcandan kabağa, pırasadan salatalığa hatta mevsimin ilk ürünlerinden olan kavun ve karpuzun dahi kasalarla getirildiği halde ürünler, Türkiye'nin dört bir yanına ve yurt dışına TIR'larla gönderiliyor.

'GÜNDE 10 BİN KİŞİ GİRİP ÇIKIYOR'

Antalya Toptancı Hali Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Dernek Başkanı Hasan Ali Yılmaz , hem 1 Mayıs hem de 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen tüm tarım çalışanlarının işinin başında olduğunu söyledi. Çiftçiye verilen izinle tedarik zincirinin aksamadığını anlatan Yılmaz, "Eğer yasak olsaydı bizim için çok kötü olurdu. Fiyatlar tavan yapardı. Antalya haline günde 10 bin kişi girip çıkıyor. Buradan Türkiye'nin her yerine ürün gönderiliyor. Hız kesmeden işimizin başındayız" diye konuştu.

Komisyoncu Mehmet Can Yürek de sabaha karşı gelip ürünleri depoladıklarını, sevkiyat için hazırlık yaptıklarını söyledi.

Üretici Seçkin Numan ise saat 03.00'te serasından topladığı domatesleri hale getirdiğini ve satmak için beklediğini belirterek, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde ve sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen biz görevimizin başındayız. Üretimin durmaması için böyle olması gerekiyordu" dedi.

Öte yandan kasaların başında bekleyen üretici ve komisyonculardan bazılarının, sosyal mesafe ve maske önlemi olmadan yan yana oturmaları dikkati çekti. Bazı üreticilerin ise sabaha kadar serada çalışmaları nedeniyle ürünlerinin başında uyuyakaldığı görüldü.