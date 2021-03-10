Toptancı Halinde 4 bin 500 metrekarelik alana asfalt çalışması - Son Dakika

Toptancı Halinde 4 bin 500 metrekarelik alana asfalt çalışması

10.03.2021 11:33
Toptancı Halinde 4 bin 500 metrekarelik alana asfalt çalışması, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Toptancı Hali içinde ardiyelerin yer aldığı yaklaşık 4 bin 500 metrekarelik alanda asfalt çalışması gerçekleştirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Toptancı Hali içinde ardiyelerin yer aldığı yaklaşık 4 bin 500 metrekarelik alanda asfalt çalışması gerçekleştirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Yapım işleri Şube Müdürlüğü Antalya Toptancı Hal içinde 4 bin 500 metrekarelik ardiye alanında asfaltlama çalışması yaptı. 700 ton plentmiks malzeme ve bin 300 ton sıcak asfalt kullanarak yapılan çalışma ile yıllardır toz ve çamurla mücadele eden Toptancı Hali esnafı rahat bir nefes aldı.

"Toz ve topraktan eser kalmadı"

Toptancı Hal esnafı Mehmet Şahin, "Daha önceki durumu toz ve toprak halindeydi. Özellikle yaz aylarında hiç durulmuyordu. Ancak şu anki çalışmadan dolayı esnaf olarak çok memnunuz" diye konuştu.

"Çevredeki esnaf bu durumdan çok şikayetçiydi"

Toptancı Hali'nde damlama sulama işleriyle uğraşan Oktay Bulut "Bu alanın daha önceki halinden çok mustariptik. Kamyonlar buradaki ardiyelerden geçerken kaldırmış olduğu toz hepimizi çok kötü etkiliyordu. Çevredeki esnaf bu durumdan çok şikayetçiydi. Yol şu anda asfaltlandı" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Toptancı Halinde 4 bin 500 metrekarelik alana asfalt çalışması
Toptancı Halinde 4 bin 500 metrekarelik alana asfalt çalışması
Toptancı Halinde 4 bin 500 metrekarelik alana asfalt çalışması
Toptancı Halinde 4 bin 500 metrekarelik alana asfalt çalışması
Toptancı Halinde 4 bin 500 metrekarelik alana asfalt çalışması

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Toptancı Halinde 4 bin 500 metrekarelik alana asfalt çalışması - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kan donduran Mervenur Polat cinayetinde 5 zanlı tutuklandı Son Dakika: Türkiye'de 10 Mart günü koronavirüs nedeniyle 67 kişi vefat etti, 14 bin 556 yeni vaka tespit edildi Koronavirüse yakalanan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hastaneye kaldırıldı Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Adem Bozkurt ölü bulundu Meteoroloji uyardı! 7 kente kuvvetli kar yağışı geliyor Bilim Kurulu toplantısı başladı! Masada üç kritik konu var Son Dakika: Erdoğan ve Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde üçüncü ünitenin temelini attı Myanmar'da polislerin önünde diz çöken rahibe, "Çocukları vurmayın, beni vurun" diye yalvardı
Barcelona, Messi'nin takımda kalması için Agüero'yu transfer etmek istiyor Barcelona, Messi'nin takımda kalması için Agüero'yu transfer etmek istiyor         
21:21
10 katlı binanın çatısından atlayan 14 yaşındaki çocuk, feci şekilde can verdi 10 katlı binanın çatısından atlayan 14 yaşındaki çocuk, feci şekilde can verdi         
21:15
Mario Gomez, Almanya'da Şampiyonlar Ligi maçlarını yorumlayacak Mario Gomez, Almanya'da Şampiyonlar Ligi maçlarını yorumlayacak         
20:48
Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı         
20:01
Türkiye'nin çok sert tepki gösterdiği pul skandalında IKBY'den geri adım Türkiye'nin çok sert tepki gösterdiği pul skandalında IKBY'den geri adım         
19:33
İçişleri Bakanlığı'ndan Fazilet durağı için İmamoğlu hakkında soruşturma izni İçişleri Bakanlığı'ndan Fazilet durağı için İmamoğlu hakkında soruşturma izni         
18:11
İkinci el otomobilde fiyatlar düşünce satışlar arttı İkinci el otomobilde fiyatlar düşünce satışlar arttı         
17:00
Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var         
15:34
Dünyanın en iyi 500 üniversitesi listesine Türkiye'den sadece Koç Üniversitesi girdi Dünyanın en iyi 500 üniversitesi listesine Türkiye'den sadece Koç Üniversitesi girdi         
14:03
97 yıl sonra öğrendiler! Savaşta öldüğünü sandıkları dedelerinden 4 milyon lira değerinde miras kaldı 97 yıl sonra öğrendiler! Savaşta öldüğünü sandıkları dedelerinden 4 milyon lira değerinde miras kaldı         
13:47
Rozet taktığı ismin şikayeti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jet talimat: Hemen halledin Rozet taktığı ismin şikayeti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jet talimat: Hemen halledin         
12:24
Normalleşmeyi çok yanlış anladık! 9 il daha alarm veriyor, cumartesi yasağı geri gelebilir Normalleşmeyi çok yanlış anladık! 9 il daha alarm veriyor, cumartesi yasağı geri gelebilir         
12:01
Uçak kazasından kurtulan pilot 36 gün sonra bulundu! Kuş yumurtaları ve bitkileri yiyerek hayatta kalmış Uçak kazasından kurtulan pilot 36 gün sonra bulundu! Kuş yumurtaları ve bitkileri yiyerek hayatta kalmış         
11:34
Müge Anlı'da ilginç olay! Miraç Kandili'nden söz ederken ekrana Sevgililer Günü görseli geldi Müge Anlı'da ilginç olay! Miraç Kandili'nden söz ederken ekrana Sevgililer Günü görseli geldi         
10:11
İnternetten alışveriş yapan kardeşi dolandırılınca, kurduğu planla dolandırıcıları ifşa etti İnternetten alışveriş yapan kardeşi dolandırılınca, kurduğu planla dolandırıcıları ifşa etti         
10:09
"Oxford'da okuyorum" diyen kızının emlakçı olduğunu öğrenen çiçekçi anne yıkıldı         
09:50
Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu! Golü iptal etti, penaltı verdi Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu! Golü iptal etti, penaltı verdi         
00:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2021 21:35:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Toptancı Halinde 4 bin 500 metrekarelik alana asfalt çalışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei