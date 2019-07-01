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Toptancı Halinde Çıkan Yangın Korkuttu

1 saat önce

Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı Fethiye Karaçulha Yaş Meyve ve Sebze Hali'ndeki bir iş yerinde çıkan yangın korkuttu.

Toptancı Halinde Çıkan Yangın Korkuttu, System.String[]
Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı Fethiye Karaçulha Yaş Meyve ve Sebze Hali'ndeki bir iş yerinde çıkan yangın korkuttu.

Olayda ölen ve yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı Fethiye Karaçulha Yaş Meyve ve Sebze Hali'ndeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İşyerinin içinde buluna plastik kasalara ve karton parçalarına tutuşan alevler, kısa sürede tüm iş yerini sardı.

Alevleri fark eden çalışanlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın yaklaşık bir saatte kontrol altına alındı. Yangında, iş yeri kullanılamaz hale gelirken, olayın çıkış nedeniyle ilgili araştırma başlatıldı. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 12:46 Kaynak: İHA
Fethiye, Muğla, 3. Sayfa
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