Toptancılar sitesi önündeki mazgalı çalınca gözaltına alındı - Son Dakika
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Toptancılar sitesi önündeki mazgalı çalınca gözaltına alındı

09.03.2022 15:05
Toptancılar sitesi önündeki mazgalı çalınca gözaltına alındı

Samsun'da toptancılar sitesinin önündeki yağmur mazgallarını çaldığı iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da toptancılar sitesinin önündeki yağmur mazgallarını çaldığı iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Selyeri Mahallesi'ndeki SAGİMAT Toptancılar Sitesi'nde meydana geldi. 2 adet yağmur mazgalını çaldığı iddia edilen S.S.(45), şikayet üzerine Tekkeköy Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen S.S. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

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Tekkeköy, Samsun, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Toptancılar sitesi önündeki mazgalı çalınca gözaltına alındı - Son Dakika


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