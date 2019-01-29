Toptancılara 'Gönül'den Ziyaret

AK Parti Belediye Başkan Adayı Mimar Sibel Gönül, KOTKO Yönetim Kurulu Başkanı Birol Öztürk ve bölge esnafıyla buluştu. Körfez Mahallesi'nde bulunan Toptancılar Sitesi'nde gerçekleşen programa başkan adayı Gönül'ün yanı sıra AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, AK Parti İzmit İlçe Ali Güney ve çok sayıda esnaf katılım gösterdi. Yapmış olduğu ziyarette değerlendirmelerde bulunan AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül, "Ben İzmit'e inanıyorum, öz evladına sahip çıkacaktır. Bizde İzmit'e sahip çıkacağız. Herkesin fikrini alacağız, mazeret üretmeyeceğiz. Bakışımız bellidir. Bir mimar ve kadın olarak dokunduğumuz yeri güzelleştireceğiz" dedi.

İZMİT EVLADINA SAHİP ÇIKACAKTIR

Bölge esnafını eksiksiz gezerek halini hatırını tek tek soran AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül, "Bizler de buralara düzenli olarak gelerek istişarelerde bulunacağız. Neler yapmamız gerekiyorsa karşılıklı her şeyi konuşacağız. Daha sonra da hayata geçireceğiz. Sizin sorunlarınız bizim sorunlarımızdır. Bölgemiz gelişiyor ve değişiyor. Bu değişime duyarsız kalmayacağız. Bir mimar ve kadın olarak dokunduğumuz yerleri güzelleştireceğiz. Ben İzmit'e inanıyorum. İzmit evladına sahip çıkacaktır. Elimizden geldiğince az laf söyleyip, çok iş yapacağız. Bereketli günleriniz olsun" dedi.