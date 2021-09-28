TOPTAŞ GÖLETİ'NE 20 BİN SAZAN BIRAKILDI - Son Dakika

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Toptaş Mahallesi sınırları içinde bulunan Toptaş Göleti'ne 20 bin pullu ve aynalı sazan bırakıldı.

Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü'nden temin edilen aynalı ve pullu sazan balıkları, Tarım ve Orman Bakanlığı İl Müdürlüğü'ne ait özel araç ve özel poşetleriyle Kumluca'ya getirildi. Balıklar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından Toptaş Göleti'ne götürülerek suya bırakıldı.

Tarım ve Orman İlçe Müdürü İsa Akşit, "Bugün 20 bin pullu ve aynalı sazanı Toptaş Göleti'ne bıraktık. Amacımız balıkçılığın gelişmesine katkıda bulunmak" dedi.