(Görüntülü) Depoda yangın çıktı - Son Dakika

MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki bir depoda elektrik kontağından yangın çıktı. Deponun bitişiğindeki bir eve de sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülürken, maddi hasar oluştu.Bodrum'un Müskebi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Hayati Özsavran'a ait hafriyat işletmesi deposunda, dün saat 23.45 sıralarında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangın, bitişikteki eve sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri 1 saatlik çalışmayla yangını söndürdü. Yangında depoda ve bitişikteki evin yatak odasında zarar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.