Topu Almak İçin Okul Bahçesinden Çıkan Öğrenciye Köpek Saldırdı

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, kaçan topu almak için okul bahçesinden dışarı çıkan Ensar A.'ya (10) köpek saldırdı.

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, kaçan topu almak için okul bahçesinden dışarı çıkan Ensar A.'ya (10) köpek saldırdı. Saldırıda küçük Ensar hafif yaralandı.



Olay, Başiskele Seymen Mahallesi'nde bulunan Kartonsan İlkokulu önünde meydana geldi. 3'üncü sınıf öğrencisi Ensar A., teneffüste arkadaşlarıyla top oynarken, dışarı kaçan topu almak için okul bahçesinden dışarı çıktı. Okul duvarından atlayan çocuğa sokak köpeği saldırdı. Öğrencilerine köpeğin saldırdığını gören öğretmenlerin müdahalesi ile köpek kaçtı. Haber verilmesi üzerine 112 Acil ekibi geldi. 112 Acil ekibinin köpeğin ısırması sonucu kolundan yaralanan Ensar A.'ya ilk müdahalede bulundu. Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ensar A. tedaviye alındı.



- Kocaeli

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Eski Eş, 7 Yıllık Sır Cinayeti Müge Anlı'ya İtiraf Etti

Yeni Askerlik Sistemi İçin Beklenen Detay: Asgari Ücret Kadar Maaş Verilecek

Ekmek Almaya Giderken Bir Tanıdığı Tarafından Kaçırılan 14 Yaşındaki Kız Çocuğu, 6 Gün Sonra Bulundu

Suudi Arabistan'daki İdam Mahkumu Türk İçin Dışişleri Bakanlığı Harekete Geçti