Son Dakika Haberleri: Topu Almak İçin Okul Bahçesinden Çıkan Öğrenciye Köpek Saldırdı

Topu Almak İçin Okul Bahçesinden Çıkan Öğrenciye Köpek Saldırdı

1 saat önce

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, kaçan topu almak için okul bahçesinden dışarı çıkan Ensar A.'ya (10) köpek saldırdı.

Topu Almak İçin Okul Bahçesinden Çıkan Öğrenciye Köpek Saldırdı, System.String[]
KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, kaçan topu almak için okul bahçesinden dışarı çıkan Ensar A.'ya (10) köpek saldırdı. Saldırıda küçük Ensar hafif yaralandı.

Olay, Başiskele Seymen Mahallesi'nde bulunan Kartonsan İlkokulu önünde meydana geldi. 3'üncü sınıf öğrencisi Ensar A., teneffüste arkadaşlarıyla top oynarken, dışarı kaçan topu almak için okul bahçesinden dışarı çıktı. Okul duvarından atlayan çocuğa sokak köpeği saldırdı. Öğrencilerine köpeğin saldırdığını gören öğretmenlerin müdahalesi ile köpek kaçtı. Haber verilmesi üzerine 112 Acil ekibi geldi. 112 Acil ekibinin köpeğin ısırması sonucu kolundan yaralanan Ensar A.'ya ilk müdahalede bulundu. Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ensar A. tedaviye alındı.

- Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 03:56 Kaynak: DHA

Başiskele, Kocaeli, Güncel
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