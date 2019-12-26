Topu değiştirmedi, tüple kafasını yardılar, 60 dikiş atıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Topu değiştirmedi, tüple kafasını yardılar, 60 dikiş atıldı - Son Dakika

Topu değiştirmedi, tüple kafasını yardılar, 60 dikiş atıldı

6 saat önce

Bursa'da kırtasiyeden aldıkları topu değiştirmeye gelen üç genç, emaneten dükkanda duran bir kişinin plastik topu değiştirmeyeceğini belirtmesi üzerine sinirlenerek piknik tüpü, jop ve şemsiyeyle saldırdı.

Topu değiştirmedi, tüple kafasını yardılar, 60 dikiş atıldı, System.String[]

Bursa'da kırtasiyeden aldıkları topu değiştirmeye gelen üç genç, emaneten dükkanda duran bir kişinin plastik topu değiştirmeyeceğini belirtmesi üzerine sinirlenerek piknik tüpü, jop ve şemsiyeyle saldırdı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırıya uğrayan adamın kafasına 60 dikiş atılırken, göz altına alınan üç şüpheli ise savcılık kararıyla serbest bırakıldı.


Olay, geçen ay Nilüfer ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, kırtasiyeden top alan ve oynadıktan sonra beğenmediklerini belirten üç genç, kırtasiyeye geri geldi. İş yeri sahibinin işi olduğu için dükkanı bacanağına emanet ederek gittiği öğrenildi. Bu sırada dükkanda bulunan N.İ. topu değiştiremeyeceğini belirtti. Duruma sinirlenen üç genç ellerindeki jop, şemsiye ve piknik tüpü ile N.İ.'nin kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine defalarca vurmaya başladı. Güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülerde ilk önce beyaz tişörtlü gencin adamın üzerine jop ile yürüdüğü, siyah tişörtlü gencinse dükkanda duran şemsiyeyi alarak N.İ.'nin kafasına vurmaya başladığı görülüyor. Bu sırada beyaz tişörtlü gencin de elindeki tüple adamın başına vurup yere yatırdığı görülüyor. Diğer bir kamerada ise, başına aldığı darbeler sonucu aşırı kan kaybeden N.İ.'nin yere düştüğü görülüyor.


Yan dükkanda bulunan komşularının sesleri duyarak dükkana gelmesi üzerine üç şüpheli kaçtı. Olayı gören vatandaşlar hemen sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Bu sırada çok kan kaybeden N.İ.'yi yan dükkanda bulunan vatandaş aracına alarak Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine götürdü. Kan kaybeden ve baygın durumda olan N.İ. hemen yoğun bakıma kaldırılarak tedavi altına alındı. Kafasında kesikler ve yarıklar oluşan N.İ.'nin başına 60 dikiş atıldı.


Olay yerine gelen polis ekipleri iş yerine ait güvenlik kameralarını inceleyerek eşkalini belirledikleri üç saldırganı kısa sürede yakalamayı başardı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan üç şüpheli savcılık kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Hastanede tedavisi süren N.İ.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BURSA

Şemsi Tebrizi, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 05:04 Kaynak: İHA
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