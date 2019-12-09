Topuk dikeni nasıl geçer? Topuk dikenine ne iyi gelir?

Topuk dikeni, hem ülkemizde hem de dünya genelinde yaygın görülen bir ayak rahatsızlığıdır. İlerleyen safhalarda enfeksiyon riski taşır ve hastanın yürümesini dahi zorlaştırır. Topuk dikenlerinin kırılması ve alınması cerrahi müdahalelerle gerçekleşmektedir. Ancak hem bitkisel çözümler ile hem de çeşitli kremler ile ağrının azaltılması mümkündür. Kadınlarda görülme riski erkeklere oranla daha fazladır. Bu nedenle ayak sağlığı bakımından kadınların çok daha dikkatli olması gerekmektedir.



Kadınlarda Topuk Dikeni Nedenleri



1- Ayakkabı kullanımı: Bu alanda yapılan araştırma ve tetkikler, günlük ve iş yaşamlarında topuklu ayakkabı giyen kadınların topuk dikeni rahatsızlığından çok daha sık oranlarda muzdarip olduğunu gözler önüne sermiştir. Günde sekiz saati aşkın topuklu ayakkabılarla ayakta kalan kadınlarda topuk şeritleri esnekliğini kaybeder. Bu da topuk dikeni belirtilerinin ortaya çıkışını hızlandırır.



2- Gebelik: Hamilelik dönemi boyunca kadın vücudunda birtakım yenilikler görülür. Özellikle gebelikte hızlı bir şekilde kilo alan kadınlarda topuk dikeni vakalarına rastlanmaktadır. Çünkü aşırı kilolar topuklarda bir baskı oluşturmaktadır.



Topuk Dikeni Neden Olur?



1- Sportif faaliyetler: Koşu bandında uzun süre kalmak topuk dikeni risk faktörleri arasında birinci sırada yer alıyor. Koşu bandı düz bir zeminden daha engebelidir ve özellikle yarım saatten fazla kalan kişilerin hem diz hem ayak sağlıklarında problem çıkarabilir. Aynı zamanda dans ve aerobik gibi aktiviteler de bu rahatsızlığın önde gelen nedenleri arasında gösteriliyor. Son olarak bale gibi prova saatleri uzun süren dans türlerinde de topuk dikeni riski bulunmaktadır.



2- Aşırı kilo: Obezite bağlı nedenlerle ayak sağlığı ciddi risk altında olabilir. Aşırı kilolar ayaklarda büyük oranda baskı oluşturur. Bu da topukların esnekliğini yitirmesine neden olmaktadır.



3- Yaş faktörü: 40 yaşın üstünde olan kişilerde topuk dikeni görülme riski yüzde kırk oranında daha fazladır. 60 yaş üstünde olan kişilerde ise risk faktörü çok daha geniş boyutlara ulaşır. Ayakkabı seçimi başta olmak üzere bu yaş grubundaki kişilerin belli başlı kurallara dikkat etmesi gerekiyor.



4- Ayak yapısı: Doğuştan gelen ya da çevresel faktörlerin etkisiyle yapı bozuklukları topuk dikeni rahatsızlığının bir diğer nedenidir. Özellikle düz tabanlı olan kişilerin azami oranda dikkatli olması gerekiyor.



Topuk Dikeni Belirtileri



Topuk dikeninin belirtileri kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Bazı kişilerde belirtiler direkt olarak şiddetli hissedilirken, bazılarında ağrı ve diğer belirtiler kademeli olarak artış gösterir.



1- Şişlik: Şişlik belirtisi başta topuk olmak üzere ayak altının tamamında görülebilir. Günden güne rahatsızlıktan etkilenen kişiler, ayaklarının üstüne basmakta ve yürümekte güçlük çekebilir.



2- Isı artışı: Topuk dikeninin artış gösterdiği bölgede ısı artışı had safhaya varmaktadır. Yanma hissi her hastada görülebilir.



3- Çıkıntı: Topukta oluşan çıkıntıya verilen isim dikene benzediği için topuk dikenini almıştır. Kişiler ayak sağlığına dikkat etmeli ve çıkıntı fark ettiği takdirde uzman yardımı almalıdır.



Topuk Dikeni Nasıl Geçer?



1- Ayakları dinlendirmek: Topuk dikeni bulgularına rastlanmış kişiler, ayaklarını gün içerisinde dinlendirmelidir. Akşam eve dönüşlerde ise ayaklar 10 - 15 dakika ılık suda bekletilebilir.



2- Ortopedik ayakkabı kullanımı: Kalitesiz malzemelerden imal edilmiş ayakkabılar birçok sağlık sorununa neden olmaktadır. Bunun önüne geçmek için ortopedik ayakkabılar tercih edilmelidir.



Topuk Dikenine Ne İyi Gelir?



1- Krem ve merhem: Ayaklar, topuk dikeninin yol açtığı problemleri en aza indirgeyen özel krem ve merhemlerle ovulabilir. Daha sonrasında çorapla kapatılan ayaklar bir süre dinlendirilmelidir.



2- Kuru üzümler: Kuru üzümler dövülerek lapa haline getirilir. Bir beze sarılarak topuk dikenin olduğu bölgede sabaha kadar tutulur. Bir hafta süreyle aralıksız uygulanmalıdır.