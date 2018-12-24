Topuk Yayla Göleti Buz Tuttu
2 saat önce
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, bin 300 rakımda bulunan Topuk Yaylası Göleti'nin yüzeyi, hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle buzla kaplandı.
Kütahya
'nın Domaniç
ilçesinde, bin 300 rakımda bulunan Topuk Yaylası
Göleti'nin yüzeyi, hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle buzla kaplandı.
İlçenin doğal güzellikleriyle ünlü Topuk Yaylası'ndaki (Palazoğlu) göleti, hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye düşmesinin ardından buz tuttu. Hafta sonunu fırsat bilen İlçe esnaflarından Hamit Uysal
ailesi ile birlikte göletin çevresinde yürüyüş yaparak, doğal güzelliklerin ve temiz havanın tadını çıkardı.
Ormanla kaplı göletin kıyısında cep telefonuyla hatıra fotoğrafı çektirdi.(TY-EFE) - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:52 Kaynak: İHA
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