Son Dakika Haberleri: Topuk Yaylası, Fenerbahçe'yi bekliyor
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Topuk Yaylası, Fenerbahçe'yi bekliyor

1 saat önce

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları için 3-13 Temmuz tarihleri arasında ilk kampını Düzce Topuk Yaylası'nda yapacak.

Topuk Yaylası, Fenerbahçe'yi bekliyor, System.String[]
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları için 3-13 Temmuz tarihleri arasında ilk kampını Düzce Topuk Yaylası'nda yapacak. Tesis, sarı-lacivertli takım için her anlamda hazır hale getirildi.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk etap kampını Düzce Topuk Yaylası'nda yapacak olan Fenerbahçe, ardından Avusturya'da hazırlıklarını yapacak ve son olarak Almanya'da gerçekleştirilecek olan Audi Cup'ta Bayern Münih, Real Madrid ve Tottenham ile mücadele edecek. Sarı-lacivertlilerin 3-13 Temmuz'da yapacağı ilk etap kamp çalışmaları için Düzce Topuk Yaylası'nda hummalı bir çalışma gerçekleştirildi. Sahaların bakımlarından, futbolcuların konaklama sırasında ihtiyaç duyacağı her şey önceden planlandığı gibi tamamlandı. 3 Temmuz'da Düzce'de kampa girecek olan Fenerbahçe'de, futbolcular 10 gün boyunca yüksek rakımda kondisyon depolayacak ve ardından Avusturya kampına gidecek. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 01:29 Kaynak: İHA
Düzce, Fenerbahçe, Topuk Yaylası, Spor
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