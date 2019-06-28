- Topuk Yaylası, Fenerbahçe'yi bekliyor

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A Milli Takım ve Fenerbahçe efsanesi Şükrü Birand vefat etti

Ali Koç ile Ömer Onan arasında gerginlik iddiası: Salonda asılı olan formanı indireceğiz

Bedelli ücreti bu yıl için 31 bin liraya sabitlendi