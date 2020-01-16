Topuk Yaylası'ndaki göletin yüzeyi buz tuttu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Topuk Yaylası'ndaki göletin yüzeyi buz tuttu - Son Dakika

Topuk Yaylası'ndaki göletin yüzeyi buz tuttu

6 saat önce

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde yer alan Topuk Yaylası'ndaki göletin yüzeyi buz tuttu.

Topuk Yaylası'ndaki göletin yüzeyi buz tuttu, System.String[]

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde yer alan Topuk Yaylası'ndaki göletin yüzeyi buz tuttu.

Bıçkıyanı köyü sınırlarında bulunan göletin doğası ve bölgenin temiz havası, doğa tutkunlarına yeşillikler içinde gezi imkanı sunuyor. Çevredeki ormanlık alanda yaşayan hayvanlar da su ihtiyacını buradan karşılıyor.

Deniz seviyesinden yaklaşık 1300 metre yükseklikte çam ağaçlarıyla çevrili göletin yüzeyi, hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye kadar düşmesi nedeniyle buz tuttu.

Bu güzel manzarayı fırsat bilenler, donmuş göletin etrafında yürüyüş yaptı ve fotoğraf çektirdi.

Topuk Yaylası, Kaynaşlı, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 04:54 Kaynak: AA
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