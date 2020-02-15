Topuk Yaylası'ndaki göletin yüzeyi buz tuttu - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Topuk Yaylası'ndaki göletin yüzeyi buz tuttu - Son Dakika

Topuk Yaylası'ndaki göletin yüzeyi buz tuttu

6 saat önce

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde, doğal güzellikleriyle bilinen Topuk Yaylası'ndaki göletin yüzeyi, hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye düşmesinin ardından buz tuttu.

Topuk Yaylası'ndaki göletin yüzeyi buz tuttu, System.String[]

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde, doğal güzellikleriyle bilinen Topuk Yaylası'ndaki göletin yüzeyi, hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye düşmesinin ardından buz tuttu.

Bıçkıyanı köyü sınırları içerisinde yer alan göletin çevresi, güzel doğası ve temiz havasıyla doğa tutkunlarına yeşillikler içinde gezi ve tatil imkanları sunuyor.

Deniz seviyesinden yaklaşık bin 300 metre yüksekliğinde, çam ağaçlarıyla çevrili göletin yüzeyi, hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye kadar düşmesi nedeniyle buz tuttu.

Hafta sonunu fırsat bilen tatilciler, bin 300 rakımlı Topuk Yaylası'ndaki tesiste konakladı.

Yaylanın kış aylarında bol miktarda kar yağışı alması nedeniyle hayata geçirilen teleferik ve kayak pisti sayesinde bölgeye gelen vatandaşlar, yaklaşık 300 metrelik alanda kayak yapıyor.

Tesis yetkilileri, hafta sonu tatili nedeniyle otelde doluluğun yüzde 90 olduğunu kaydetti.

Topuk Yaylası, Kaynaşlı, Düzce, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 02:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Drift yaptığı görüntüleri yanlışlıkla polise gönderdi 6 bin 141 TL ceza yedi
Kadir Şeker'in telefon kayıtları incelendi, Özgür Duran'dan bir ize rastlanmadı Bursa Yenişehir'de şarbon hastalığı tespit edilen mezbaha ve hayvan pazarı kapatıldı "Ankara beni bulsun" çağrısı sonunda yanıt buldu! Bakan Soylu talimat verdi

Son Dakika Haberleri
20:50 Merakla beklenen Survivor'ın 1. bölüm fragmanı yayınlandı
20:37 Ünlü oyuncu Can Yaman, Survivor'dan gelen sunuculuk teklifine olumsuz yanıt verdi
20:05 Ünlü sunucu Burcu Esmersoy anoreksiya hastalığına yakalandı
15:41 Güldür Güldür Show çıkışı saldırıya uğradılar!
15:41 İşte Burçin Terzioğlu'nun yeni sevgilisi!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 21:12:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Topuk Yaylası'ndaki göletin yüzeyi buz tuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]