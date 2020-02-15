Topuk Yaylası'ndaki göletin yüzeyi buz tuttu - Son Dakika

Tesis yetkilileri, hafta sonu tatili nedeniyle otelde doluluğun yüzde 90 olduğunu kaydetti.

Yaylanın kış aylarında bol miktarda kar yağışı alması nedeniyle hayata geçirilen teleferik ve kayak pisti sayesinde bölgeye gelen vatandaşlar, yaklaşık 300 metrelik alanda kayak yapıyor.

Hafta sonunu fırsat bilen tatilciler, bin 300 rakımlı Topuk Yaylası'ndaki tesiste konakladı.

Deniz seviyesinden yaklaşık bin 300 metre yüksekliğinde, çam ağaçlarıyla çevrili göletin yüzeyi, hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye kadar düşmesi nedeniyle buz tuttu.

Bıçkıyanı köyü sınırları içerisinde yer alan göletin çevresi, güzel doğası ve temiz havasıyla doğa tutkunlarına yeşillikler içinde gezi ve tatil imkanları sunuyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Drift yaptığı görüntüleri yanlışlıkla polise gönderdi 6 bin 141 TL ceza yedi