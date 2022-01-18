Üye Girişi
Topuk Yaylası'ndaki göletin yüzeyi buz tuttu - Son Dakika

Topuk Yaylası'ndaki göletin yüzeyi buz tuttu

18.01.2022 09:14
Topuk Yaylası'ndaki göletin yüzeyi buz tuttu

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde yer alan doğal güzellikleriyle ünlü Topuk Yaylası'ndaki göletin yüzeyi buzla kaplandı.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde yer alan doğal güzellikleriyle ünlü Topuk Yaylası'ndaki göletin yüzeyi buzla kaplandı.

Etrafı çam ağaçlarıyla çevrili ve deniz seviyesinden yaklaşık 1300 metre yükseklikte yer alan bölgede hava sıcaklığı sıfırın altında 7 derece ölçüldü.

Hava sıcaklığının düşmesiyle yaylada bulunan göletin yüzeyi buz tuttu.

Topuk Yaylası'na gelenler, göletin çevresinde yürüyüş yaparak manzaranın ve temiz havanın tadını çıkardı. Bazı vatandaşlar ise göletin kenarında cep telefonlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Karla kaplanan eşsiz güzelliklere sahip yayla drone ile görüntülendi.

Topuk Yaylası'ndaki göletin yüzeyi buz tuttu
Topuk Yaylası'ndaki göletin yüzeyi buz tuttu
Topuk Yaylası'ndaki göletin yüzeyi buz tuttu
Topuk Yaylası'ndaki göletin yüzeyi buz tuttu

YORUMLAR
500

Topuk Yaylası, Kaynaşlı, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Topuk Yaylası'ndaki göletin yüzeyi buz tuttu - Son Dakika


Sezen Aksu'ya tepki gösterenlere Defne Samyeli'den sert çıkış: Çapsız insanlar Sezen Aksu'ya tepki gösterenlere Defne Samyeli'den sert çıkış: Çapsız insanlar         
13:55
Esra Erol'da dehşete düşüren olay! Genç adam "Eşim bebeğimizi öldürüp poşete koydu" diyerek yardım istedi Esra Erol'da dehşete düşüren olay! Genç adam "Eşim bebeğimizi öldürüp poşete koydu" diyerek yardım istedi         
13:43
Mahallenin kabusu oldu! Avcılar'da yeraltı kabloları alev alıp bomba gibi patladı Mahallenin kabusu oldu! Avcılar'da yeraltı kabloları alev alıp bomba gibi patladı         
13:30
TEM'de taksici tacizi! Önünü kestiği genç kadın, camı açıp yardım istedi TEM'de taksici tacizi! Önünü kestiği genç kadın, camı açıp yardım istedi         
13:06
İmamoğlu'ndan çıkan iddialara cevap: Bana ders vermeye kalkmasınlar akıllarını başlarından alırım İmamoğlu'ndan çıkan iddialara cevap: Bana ders vermeye kalkmasınlar akıllarını başlarından alırım         
12:47
UHAP'ta avukatlara ait bilgilerin çalınıp satıldığı iddia edildi UHAP'ta avukatlara ait bilgilerin çalınıp satıldığı iddia edildi         
12:26
Son Dakika! Yoğun kar yağışı nedeniyle Bursa'yı Ankara'ya bağlayan kara yolu ulaşıma kapatıldı Son Dakika! Yoğun kar yağışı nedeniyle Bursa'yı Ankara'ya bağlayan kara yolu ulaşıma kapatıldı         
11:32
Bozcaada'da kiralık ev sıkıntısı! Ev sahipleri yazın aldıkları kirayla bütün yılı geçirme derdinde Bozcaada'da kiralık ev sıkıntısı! Ev sahipleri yazın aldıkları kirayla bütün yılı geçirme derdinde         
11:14
Köye inen 8 aç kurt, köpeği böyle parçaladı Köye inen 8 aç kurt, köpeği böyle parçaladı         
10:59
Metaversede Lüleburgaz Belediye binası 10 dolara satıldı Metaversede Lüleburgaz Belediye binası 10 dolara satıldı         
10:35
Saniyeler önce sezdiler! Kayseri'deki deprem öncesi hayvanların kaçışma anları kamerada Saniyeler önce sezdiler! Kayseri'deki deprem öncesi hayvanların kaçışma anları kamerada         
10:33
Devlet Bahçeli, Saadet liderine geçmiş olsun dememiş! Temel Karamollaoğlu geçmiş olsun dileklerini ileten kişileri paylaştı! Devlet Bahçeli, Saadet liderine geçmiş olsun dememiş! Temel Karamollaoğlu geçmiş olsun dileklerini ileten kişileri paylaştı!         
10:17
Sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen Gülşen: Boşanmıyorum, eleştiriler de beni etkilemiyor! Sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen Gülşen: Boşanmıyorum, eleştiriler de beni etkilemiyor!         
09:54
"Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum" diyen profesöre Selçuk Bayraktar'tan cevap: Yaptığınız soykırımlardan utanın "Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum" diyen profesöre Selçuk Bayraktar'tan cevap: Yaptığınız soykırımlardan utanın         
08:28
Şarkı sözlerinden dolayı tepki toplayan Sezen Aksu, evinin önünde protesto edildi Şarkı sözlerinden dolayı tepki toplayan Sezen Aksu, evinin önünde protesto edildi         
07:36
Ahırının kapısını açtı, yeni doğan hayvanla karşılaşınca ağzından bu sözler döküldü: İlahi bir mucize Ahırının kapısını açtı, yeni doğan hayvanla karşılaşınca ağzından bu sözler döküldü: İlahi bir mucize         
20:12
AKOM kar yağışı için uyardı! İstanbul genelinde etkili olacak AKOM kar yağışı için uyardı! İstanbul genelinde etkili olacak         
17:24

Son Dakika Haberleri
13:54 Sezen Aksu'ya tepki gösterenlere Defne Samyeli'den sert çıkış: Çapsız insanlar
13:52 Son dakika! Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarıldı
13:42 Esra Erol'da dehşete düşüren olay! Genç adam "Eşim bebeğimizi öldürüp poşete koydu" diyerek yardım istedi
13:31 Karadeniz gazı için 14.8 milyar TL'lik ödenek ayrıldı! 2022 yatırım ajandasında yer aldı
13:28 HDP Eş Genel Başkanı Buldan: Siz dolardaki köpüğü değil, kaymağı aldınız
13:22 Bank of America'dan Türkiye raporu: Kur Korumalı Mevduat sürdürülemez
13:09 Tuğba Ekinci, Sezen Aksu'ya kutsal kitapları referans göstererek destek verdi
13:03 Sanatçıdır konuşacak! Ekrem İmamoğlu da Sezen Aksu konusunda tarafını belli etti
12:47 İmamoğlu'ndan çıkan iddialara cevap: Bana ders vermeye kalkmasınlar akıllarını başlarından alırım
12:38 Hap içirdiği karısının ağzını poşetle kapatıp bıçaklamıştı! Cani koca internette "kurusıkı tabanca" aramaları yapmış
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2022 14:01:41. #1.13#
SON DAKİKA: Topuk Yaylası'ndaki göletin yüzeyi buz tuttu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement