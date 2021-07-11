Topuk Yaylası'nı ziyaret eden Ali Koç'un Pereira'ya sarılması ve Caner'le verdiği kare dikkat çekti

Fenerbahçe, Topuk Yaylası'ndaki kampta yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanın büyük bölümü basına olarak gerçekleşti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Serkan Acar Resort&Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Çabukluk çalışmasıyla devam eden idmanın, taktiksel ve bireysel organizasyonlarla tamamlandığı aktarıldı.

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Ali Koç ve yönetimi, kampa gelip incelemeler yaptı. Başkan, herkesle tek tek ilgilenip halini hatrını, durumunu sordu.

Pereira ile yaptığı samimi sohbette takım hakkındaki son detayları da öğrendi. Koç'un Pereira'ya sarılması ise ziyaretin en dikkat çeken kısmı oldu. İkilinin samimiyeti sosyal medyada çok konuşuldu. Başkan, Caner ve İrfan Can'la da yakından ilgilendi.