Son Dakika Haberleri: Topuklu Kramponlar Futbol Turnuvası"

Topuklu Kramponlar Futbol Turnuvası"

19 dakika önce

Edirne'de, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Topuklu Kramponlar Futbol Turnuvası"nın şampiyonu Trakya Üniversitesi'nin (TÜ) kadın futbol takımı oldu.

Topuklu Kramponlar Futbol Turnuvası
Edirne'de, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Topuklu Kramponlar Futbol Turnuvası"nın şampiyonu Trakya Üniversitesi'nin (TÜ) kadın futbol takımı oldu.

Edirne Valiliği ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 25 Mart'ta başlatılan turnuvanın final müsabakası, TÜ 75. Yıl Spor Salonu'nda yapıldı.

Final müsabakasında Hakem Kurulu Derneği'ni 10-5'lik skorla yenen TÜ Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu futbol takımı turnuvanın şampiyonu oldu.

Turnuvada birinci olan TÜ Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Hakemler Kurulu Derneği, Edirne Sağlık Müdürlüğü ve Edirne Valiliği takımlarına kupaları verildi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp'in eşi Ayten Canalp de futbol takımlarında yer alan kadınlara hediye verdi, onları kutladı.

Vali Canalp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadınların turnuvayı kendi aralarında düzenlediğini ve başarılı bir organizasyon olduğunu belirterek, "Bütün Edirneliler müsabakaları çok yakından takip etti. Burada diğer takımlar şampiyon takımı kutladılar. Önümüzdeki dönemde de valilik olarak benzer etkinlikleri desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 07:14 Kaynak: AA

Dünya Kadınlar Günü, Trakya Üniversitesi, Edirne, Futbol, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tokat Belediyesi Önünde Kadınların Yollarına Kırmızı Halı Serildi Cüneyt Çakır'ın Kayınpederi Abbas Karaağaç Vefat Etti

Nusret'ten Dünyadaki Tüm Kadınlara Davet: Siz Olmasaydınız Biz Olmazdık Erkeklerin Konuştuğu, 'kadın Olmak' Paneline Kadınlardan Tepki
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 19:33:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Topuklu Kramponlar Futbol Turnuvası"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]