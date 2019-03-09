Topuklu Kramponların" S¸ampiyonu Trakya U¨niversitesi Oldu
1 saat önce
Edirne Valiligˆi tarafından 8 Mart Du"nya Kadınlar Gu"nu" etkinlikleri kapsamında du"zenlenen "Topuklu Kramponlar Futbol Turnuvası"nın s¸ampiyonu Trakya U"niversitesi kadın futbol takımı oldu.
Edirne
Valiligˆi tarafından 8 Mart
Du"nya Kadınlar Gu"nu" etkinlikleri kapsamında du"zenlenen "Topuklu Kramponlar Futbol
Turnuvası"nın s¸ampiyonu Trakya
U"niversitesi kadın futbol takımı oldu.
Edirne Valiligˆi ile Genc¸lik Hizmetleri ve Spor I·l Mu"du"rlu"gˆu" tarafından 25 Mart'ta bas¸latılan turnuvanın final mu"sabakası, Trakya Üniversitesi
75. Yıl Spor Salonu'nda yapıldı. Final mu"sabakasında Hakem Kurulu Dernegˆini yenen Trakya Üniversitesi Kırkpınar
Beden Egˆitimi ve Spor Yu"ksek Okulu futbol takımı, s¸ampiyon oldu. Turnuvanın s¸ampiyonu ve dereye giren digˆer takımlara kupaları verildi.
Edirne Valisi Ekrem Canalp
'in es¸i Ayten Canalp de futbol takımlarında yer alan kadınlara hediye vererek onları kutladı. Vali Canalp, kadınların turnuvayı kendi aralarında du"zenledigˆini ve bas¸arılı bir organizasyon oldugˆunu belirterek, "Bu"tu"n Edirneliler mu"sabakaları c¸ok yakından takip etti. Burada digˆer takımlar s¸ampiyon takımı kutladılar. O"nu"mu"zdeki do"nemde de valilik olarak benzer etkinlikleri desteklemeye devam edecegˆiz" diye konus¸tu. - EDİRNE
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 05:20 Kaynak: İHA
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