Son Dakika Haberleri: 'Topuklu Terlik Süt Yapar' Cihangir Atölye Sahnesi'nde
Son Dakika Magazin 'Topuklu Terlik Süt Yapar' Cihangir Atölye Sahnesi'nde - Son Dakika Magazin

'Topuklu Terlik Süt Yapar' Cihangir Atölye Sahnesi'nde

6 saat önce

İrem Altuğ, Atilla Can Çelebi, Murat Liman, Nilgün Türksever, Altuğ Görgü ve Özlem Toptaş'ın rol aldığı oyun, 27 Kasım'da sahnelenecek.

'Topuklu Terlik Süt Yapar' Cihangir Atölye Sahnesi'nde, System.String[]

İrem Altuğ, Atilla Can Çelebi, Murat Liman, Nilgün Türksever, Altuğ Görgü ve Özlem Toptaş'ın rol aldığı oyun, 27 Kasım'da sahnelenecek. Figen Şakacı'nın yazdığı oyun, 40'lı yaşlarına merdiven dayamış, cinsiyet rolleriyle benliği arasında sıkışmış bir kadının öyküsünü mizahi bir dille anlatıyor.

Can Çelebi, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 09:36 
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