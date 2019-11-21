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'Topuklu Terlik Süt Yapar' Cihangir Atölye Sahnesi'nde
6 saat önce
İrem Altuğ, Atilla Can Çelebi, Murat Liman, Nilgün Türksever, Altuğ Görgü ve Özlem Toptaş'ın rol aldığı oyun, 27 Kasım'da sahnelenecek.
İrem Altuğ, Atilla Can Çelebi, Murat Liman, Nilgün Türksever, Altuğ Görgü ve Özlem Toptaş'ın rol aldığı oyun, 27 Kasım'da sahnelenecek. Figen Şakacı'nın yazdığı oyun, 40'lı yaşlarına merdiven dayamış, cinsiyet rolleriyle benliği arasında sıkışmış bir kadının öyküsünü mizahi bir dille anlatıyor.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 09:36
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