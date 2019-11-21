'Topuklu Terlik Süt Yapar' Cihangir Atölye Sahnesi'nde

İrem Altuğ, Atilla Can Çelebi, Murat Liman, Nilgün Türksever, Altuğ Görgü ve Özlem Toptaş'ın rol aldığı oyun, 27 Kasım'da sahnelenecek. Figen Şakacı'nın yazdığı oyun, 40'lı yaşlarına merdiven dayamış, cinsiyet rolleriyle benliği arasında sıkışmış bir kadının öyküsünü mizahi bir dille anlatıyor.